Projeto Pré-Junino acontece em mais dois bairros de João Pessoa

O projeto Pré-Junino, que acontece durante o mês de maio, leva as apresentações deste final de semana para os bairros Valentina, neste sábado (18), e Mangabeira, no domingo (19).

Em sua terceira edição, o evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, é uma prévia do Festival de Quadrilhas Juninas da Capital, que acontece no mês de junho.

“Temos realizado excelentes Pré-Juninos que são, na verdade, uma demonstração da força, da capacidade, da vitalidade das nossas quadrilhas juninas e servem como uma espécie de treino. São prévias apresentações para que as juninas mostrem ao público os seus temas, suas alegorias, fantasias e, sobretudo, a alegria que elas pretendem levar para os nossos festivais de quadrilhas juninas deste ano”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que, este ano, a Funjope, em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, vai realizar dois festivais – municipal e o estadual. O Pré-Junino funciona como uma preparação para esses festivais, que estão sendo extremamente disputados este ano. Marcus Alves ressalta que a alegria é grande porque o público sempre comparece de forma muito intensa ao Pré-Junino que, por meio das quadrilhas, mostra grande capacidade criativa e de mobilização.

“As quadrilhas estão em processo de renovação, restauração e, como o nosso prefeito Cícero Lucena nos pediu, já fomos conhecidos como Capital da quadrilha junina e estamos recuperando essa intensidade do projeto das quadrilhas juninas. Os Pré-Juninos são parte fundamental desse processo”, acrescenta.

Programação – No sábado (18), a partir das 19h, as apresentações acontecem no Ginásio de Esportes Odilon Ribeiro Coutinho, no bairro Valentina de Figueiredo. Por lá, entram em cena as juninas Sucupira, Mangue Seco, Tradição Matuta, Babado de Xita, Sanfona Branca, Lageiro Seco e Ubando.

Para o domingo (19), o local escolhido é o Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira. Na programação estão as juninas Mangue Seco, Pó de Serra, Ubando, Tico Mia, Fogueirinha, Tradição Matuta e Sanfona Branca.

Saúde – Além da animação das juninas, o projeto conta com serviços de saúde, com o apoio do Samu, e também oferecendo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o projeto ‘Saúde e Prevenção Mais Perto de Você’.

Durante o Pré-Junino, a equipe oferece testagem rápida para HIV, sífilis e hepatite B, distribuição de preservativos e vacina de prevenção do calendário adulto. Se houver alguma alteração na testagem, cujo resultado sai entre dez e 15 minutos, o paciente é encaminhado para o serviço complementar, onde será acompanhado e tratado.

Em cada polo há uma equipe multiprofissional, composta por enfermeiro, psicólogo e técnico de enfermagem, para atender a população. Outra equipe circula em meio ao público distribuindo preservativos e chamando as pessoas para irem até o núcleo da saúde.

Segurança – Para garantir a segurança durante o Pré-Junino, equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana se mantêm a postos para qualquer eventualidade.

Confira a programação para esse fim de semana:

Sábado (18)

Local: Ginásio de esportes Odilon Ribeiro Coutinho – Valentina

Quadrilhas juninas: Sucupira, Mangue Seco, Tradição Matuta, Babado de Xita, Sanfona Branca, Lageiro Seco e Ubando.

Domingo (19)

Local: Centro Cultural Tenente Lucena – Mangabeira

Quadrilhas juninas: Mangue Seco, Pó de Serra, Ubando, Tico Mia, Fogueirinha, Tradição Matuta e Sanfona Branca.