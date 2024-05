Momento Junino na TV já está no ar; tire o pé do chão: veja aqui e agora

O terceiro sábado da edição do maior programa de forró da televisão brasileira, Momento Junino, já está no ar com atrações campinenses que prometem não deixar ninguém parado.

A animação fica por conta de Aventureiros do Forró, Nicácia Brasil e Gegê Bismarck, artistas que estão presentes a cada edição do programa, animando o público com muito forró.

Aventureiros do Forró atuam no mercado há mais de 15 anos, levando muita alegria por onde passam, unindo o autêntico forró pé-de-serra aos mais atuais. Eles já participaram de outras edições do programa como trio e agora se consolidaram como banda.

A cantora Nicácia Brasil promete animar o público no palco da AABB, com um repertório diferenciado que exalta o chamado “Forró das Antigas”, relembrando grandes sucessos como ‘Verdadeiro amor’, ‘Me usa’ e ‘Você nunca me amou’ da banda Magníficos.

Já o cantor e compositor Gegê Bismarck começou a sua paixão pela música desde pequeno. Aos 12 anos, iniciou a sua carreira quando ganhou do seu pai o primeiro violão. Com passagem por várias bandas, em 2015 o cantor decidiu seguir carreira solo e continua fazendo sucesso com suas canções.

O programa, que é considerado Patrimônio Cultural e Imaterial da Paraíba, é apresentado por Marcos Vasconcelos e Kalilka Vólia. Ao todo, serão dez sábados com muito forró. A programação conta com mais de 30 atrações, além das quadrilhas e grupos folclóricos.

Os telespectadores podem acompanhar o Momento Junino a partir do meio dia, direto da AABB, com transmissão pela TV Borborema, através do canal 9.1, e pelas redes sociais facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.