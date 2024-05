Prefeitura estende contrato de grupos folclóricos no São João de Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), anunciou um aditivo no contrato de grupos folclóricos locais, visando a participação dessa importante expressão cultural durante O Maior São João do Mundo.

Com o processo, os grupos classificados no edital de 2023 terão uma extensão no seu contratos.

O secretário de Cultura, Ronaldo Cunha Lima Filho, comemorou o aditivo, que vai movimentar as tradições culturais da Rainha da Borborema.

“É com muita alegria que a Secretaria de Cultura anuncia o aditivo ao contrato que nós já tínhamos aqui na Secult com os grupos folclóricos. Esse apoio financeiro é de suma importância para que eles possam se apresentar, movimentar a nossa cidade e expressar as nossas tradições culturais”, destacou Ronaldo.