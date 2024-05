Podcast: Capilé destaca a realização do projeto Zabumba Lá

Na participação do cantor Capilé no programa Conexão Caturité, ele trouxe uma atmosfera nostálgica ao interpretar uma música com letras carregadas de saudade.

Além disso, Capilé compartilhou detalhes sobre o projeto Zabumba Lá, uma iniciativa que já está em sua quarta edição e tem conquistado espaço como uma importante celebração cultural em Campina Grande.

Ao lado da professora Giseli Sampaio, ele destacou a relevância desse evento para a valorização da cultura local e a promoção da tradição junina na região.

Ouça a entrevista completa aqui: