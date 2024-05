Neste sábado (18), no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) acontece mais uma edição do Sábado Inclusivo. A partir das 8h30, os visitantes poderão desfrutar de uma manhã repleta de atividades especiais voltadas para a inclusão e diversão de pessoas com deficiência (PCD) e seus responsáveis, que terão gratuidade da taxa de entrada no Parque.

Durante o turno da manhã, serão oferecidas atrações para o público. Entre as atividades, destacam-se a oficina de pintura, trilhas, atividade sensorial, jogo de tabuleiro e distribuição de pipocas, sob a coordenação dos educadores ambientais, proporcionando um ambiente lúdico e enriquecedor para crianças e adultos.

O diretor do Parque, Renato Braga, explica que o Sábado Inclusivo é uma iniciativa que visa promover a inclusão. “Neste Sábado Inclusivo, durante o turno da manhã, teremos atividades voltadas para pessoas com deficiência e, até as 16h, o acompanhante de PCD terá entrada gratuita no Parque, reforçando o compromisso da Bica com a acessibilidade e a igualdade de oportunidades para todos”, reforçou.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Roger, aberto de terça a domingo, das 8h às 17h (entrada até às 16h). A taxa ambiental de entrada custa R$ 3,00, sendo não pagantes crianças com até 7 anos de idade, idosos acima de 65 anos e PCD (neste sábado (18), o acompanhante de PCD também não paga).

Mais informações através do telefone 3213-7021.