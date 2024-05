Bairro José Américo prestigia primeira noite do projeto Pré-Junino, em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), iniciou, na noite deste sábado (11), o ‘esquenta’ para o São João 2024, com a terceira edição do projeto Pré-Junino.

A festança começou pelo polo José Américo, atraindo moradores da região e de localidades vizinhas, que foram prestigiar as apresentações das quadrilhas juninas. Neste domingo (12), a iniciativa acontece no ginásio Prosind, no polo de Mangabeira, a partir das 19h.

“Nós abrimos o Pré-Junino no bairro José Américo com a certeza de que o nosso projeto do São João tem muita força, tanto nos festivais de quadrilhas juninas, como na Feira de Cordel, nas apresentações dos trios de forró pé de serra nos polos e no Centro Histórico. O projeto de São João que a Prefeitura de João Pessoa vem construindo é de estímulo e de fortalecimento de uma variada gama de culturas populares”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele disse que todos estão muito animados para este ano e ressaltou que os festivais serão extremamente disputados porque as quadrilhas juninas estão muito preparadas. Inclusive, muitas delas vêm ensaiando desde outubro do ano passado.

“É marcante já agora, no Pré-Junino, essa força, essa criatividade e a dinâmica das quadrilhas juninas de João Pessoa. A Funjope, a partir do estímulo do prefeito Cícero Lucena, está trabalhando intensivamente para garantir um grande projeto de São João e um grande festival de quadrilhas juninas, tanto municipal, como o estadual”, ressaltou Marcus Alves.

O presidente da Liga das Quadrilhas Juninas da Capital, Edson Pessoa, estava animado e confiante no sucesso do evento. “A nossa expectativa, a partir desta noite, é a melhor possível, é de fazer melhor do que no ano passado. E eu acredito que vai ser porque, a cada ano, nós vamos pontuando as falhas e melhorando. Nós, que fazemos a direção da Liga, temos a parceria da Funjope, que tem sido uma ferramenta importante no movimento junino de João Pessoa e é responsável pelo crescimento dessa cultura popular aqui na capital”, declarou.

O projeto Pré-Junino promove uma série de apresentações de quadrilhas durante todos os finais de semana de maio. O evento é gratuito e acontece em diversos polos.

Na primeira noite, se apresentaram as juninas convidadas Elohim e Santo Antônio. Em seguida, foi a vez das juninas Aconchego, Zé Monteiro, Fulô do Cerrado, Botijinha e Só Risos, encerrando a festa.

O pedreiro Manoel Venâncio Leal saiu do bairro Jardim Veneza para acompanhar as apresentações. “Acho que é um evento necessário para incentivar os jovens a valorizar essa tradição. Eu sou do sítio e a quadrilha lá era muito animada. Para mim, a alegria do São João é a quadrilha e um evento como esse valoriza isso e tira as pessoas de dentro de casa. É a nossa cultura e acho muito bonito”, disse.

“Eu acho muito bom um evento como essa para juntar a comunidade. Isso tem que ser repetido sempre. Todo ano, inclusive, participo no Almeidão e já estou ansioso”, comentou o frentista Adilson Fernandes.

Para a dona de casa Marta Cristina do Nascimento, o projeto Pré-Junino valoriza muito a cultura. “Eu amo quadrilha junina. Espero o ano inteiro para chegar essa época. E quando vem para o bairro onde moramos, é melhor ainda. Quando acontece em um só lugar, muitas vezes, fica difícil o acesso. Quando tem assim, pertinho, vira uma festa”, elogiou.

“Eu acho importante preservar a cultura. É muito animado. Pena que muita gente não valoriza. O bom é que começa cedo. Ainda estamos no mês de maio. Mas, para mim, São João é o ano todo”, afirmou a agente de saúde Emília Machado.

Moradora do bairro de Cruz das Armas, a dona de casa Eliane das Neves estava animada. “É uma maravilha esse projeto. Bom demais esse forró. João Pessoa tem São João também e eu acho que devia ter sempre essas festas. É maravilhoso. A Funjope está de parabéns”.

Integração – Além da animação das juninas, o projeto contou com serviços de saúde, oferecendo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o projeto Saúde e Prevenção Mais Perto de Você, que acontece nos bairros e nos eventos que a Prefeitura desenvolve.

Durante o Pré-Junino, a equipe oferece testagem rápida para HIV, sífilis e hepatite B, distribuição de preservativos e vacina de prevenção do calendário adulto, como explicou Gustavo Lira, gerente operacional da SMS.

“Se der alguma alteração na testagem, cujo resultado sai entre 10 e 15 minutos, o paciente é encaminhado para o serviço complementar onde vai ser acompanhado e tratado. Temos uma equipe multiprofissional para atender a população com todo carinho, composta por enfermeiro, psicólogo, técnico de enfermagem, além do pessoal que circula em meio ao público distribuindo preservativos e chamando as pessoas para ir até o núcleo da saúde”, frisou.

Confira a programação completa:

Domingo (12) – ginásio de esportes Prosind – Mangabeira

Juninas Pó de Serra, Sacode Poeira, Flor do Mandacaru, Pindura Saia, Dona Maria, Fogueirinha e Tico Mia.

Sábado (18) – ginásio de esportes Odilon Ribeiro Coutinho – Valentina

Juninas Sucupira, Mangue Seco, Tradição Matuta, Babado de Xita, Sanfona Branca, Lageiro Seco e Ubando.

Domingo (19) – Centro Cultural Tenente Lucena – Mangabeira

Juninas Mangue Seco, Pó de Serra, Ubando, Tico Mia, Fogueirinha, Tradição Matuta e Sanfona Branca.

Sábado (25) – Ginásio Guarany – Roger

Juninas Aconchego, Só Risos, Zé Monteiro, Dona Maria, Babado de Xita, Paraíba e Lageiro Seco.

Domingo (26) – ginásio de esportes Padre Hildon Bandeira, Expedicionários

Juninas Sucupira, Botijinha, Sacode Poeira, Fulô do Cerrado, Flor do Mandacaru, Pindura Saia e Paraíba.

A programação completa do São João Multicultural 2024, está disponível no link: https://www.joaopessoa.pb.gov. br/destaque/sao-joao-2024/ .