Paraíba Junina publica resultado final e premiação para este mês de maio

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult-PB), publicou, nessa sexta-feira (10), o resultado final do edital Paraíba Junina, o primeiro publicado em 2024 dentro da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) de Fomento à Cultura.

Ao todo, 160 quadrilhas juninas foram consideradas aptas e vão receber premiação em dinheiro, que será paga ainda neste mês de maio.

O repasse dos recursos neste tem como objetivo principal dotar as quadrilhas de verba a tempo das festas de São João, que acontecem em junho.

“As quadrilhas juninas são expressões culturais das mais ricas, estão presentes em todo o estado e mobilizam dezenas e até mesmo centenas de pessoas. Cada quadrilha junina, muitas vezes, tem mais de 100 dançarinos. E isso sem contar as pessoas que confeccionam os figurinos, os músicos, as pessoas da comunidade que se envolvem na festa. Premiar essas coletividades é mobilizar muita gente mesmo que vive para o São João”, destaca Pedro Santos, secretário de Estado da Cultura da Paraíba.

De acordo com as regras do edital, as quadrilhas juninas podiam se enquadrar em duas categorias diferentes. As de competição e as comunitárias. O primeiro tipo recebe R$ 15 mil cada e o segundo tipo recebe R$ 5 mil cada.

Foram destinados R$ 2,4 milhões para o edital para que fossem premiadas 240 quadrilhas juninas, mas ao término do processo 160 foram contempladas. De toda forma, a Secult-PB pactuou com o Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba (Consecult-PB) que o dinheiro sobressalente deverá ser utilizado necessariamente dentro do setor das quadrilhas juninas, para que assim a verba circule no próprio segmento.

Os proponentes selecionados precisam agora, com celeridade, assinar o “Recibo de Pagamento de Premiação” que será disponibilizado por meio da plataforma Prosas. A assinatura é requisito obrigatório para o recebimento dos recursos.

Como vem sendo praxe nos editais da Secult-PB, o Paraíba Junina respeitou cotas raciais, de gênero e regionais, mas vagas remanescentes foram redirecionadas para as regionais e para as cotas com maior demanda proporcional em relação ao número de inscrições.

Dúvidas eventuais poderão ser sanadas pelo telefone (83) 9 9363-0738 (WhatAapp) e pelo e-mail pnab@cultura.pb.gov.br.