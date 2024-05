O segundo programa da vigésima quarta edição do Momento Junino da TV Borborema/SBT, já está no ar direto da AABB, com uma programação especial recheado de vários artistas, que exaltam a cultura nordestina.

A animação fica por conta de Adriano Ezequiel, Forró Universitário e Jonny Garotinho e o Trio Aconchego.

Apresentado por Marcos Vasconcelos e Kalilka Vólia, o programa exalta os artistas locais. Além de ser Patrimônio Cultural e Imaterial da Paraíba, acende a primeira fogueira do Maior São João do Mundo.

Ao todo, serão dez sábados com muito forró. A programação conta com mais de 30 atrações, além das quadrilhas e grupos folclóricos.

Confira ao vivo na TV Borborema: