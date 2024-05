São João Multicultural de João Pessoa chega ao Centro Histórico

O tradicional forró pé-de-serra foi muito apreciado por quem passou no Polo Centro Histórico do São João Multicultural realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope).

Nesta sexta-feira (10), a animação ficou por conta do trio Azulão do Forró, que agitou o calçadão da Rua Duque de Caxias.

O público aprovou a programação, que vai acontecer todas as sextas-feiras, durante o mês de maio, e o repertório que não deixou ninguém parado.

A realização da programação no Centro da Capital é uma das formas encontradas pela Prefeitura para valorizar o que há de melhor no São João e aumentar o estímulo à visitação e à permanência das pessoas no Centro Histórico. Foi o que garantiu o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

“A gente tem um projeto de São João que envolve o trio pé-de-serra, literatura de cordel, dois festivais de quadrilhas de juninas e os shows no Parque Solon de Lucena, mais os polos em dez bairros, com shows de bandas e trios pé-de-serra. E agora nós estamos iniciando aqui pelo Centro Histórico, na Duque de Caxias, com essa experiência de valorização do nosso São João mais tradicional à base do trio pé-de-serra. Toda sexta-feira nós teremos aqui um trio se alternando para fazer uma festa para o nosso morador”, elencou Marcus Alves.

O diretor executivo da Funjope acrescentou que toda essa festa também contempla artistas locais, comerciantes e, claro, os moradores que podem ter acesso livre à cultura.

“Uma das razões que a gente optou por manter trio pé-de-serra aqui na Duque de Caxias é exatamente para valorizar esse lado da geração de emprego e renda. Porque o comércio nesse período da tarde vai encerrando, mas as pessoas ficam para tomar uma cerveja, para comer um salgado, um espeto. A gente vai dinamizar uma microeconomia também aqui no Centro, além de gerar ocupação e trazer mais gente, semelhante ao que a gente já faz no nosso Sabadinho Bom”, ressaltou.

Os comerciantes, claro, agradecem essa movimentação, que além de trazer alegria, traz também boas vendas. O vendedor de churrasquinho José Camilo Alves celebrou a chegada do São João Multicultural ao Centro. “Traz benefício ao nosso comércio, principalmente o meu que é espetinho e bebidas. É uma alegria que a prefeitura está trazendo o tempo todo, foi no Carnaval, agora o São João. Melhora as vendas em 100%”, assegurou.

Alexandra Alves vende açaí e também comemora o aquecimento das vendas. “Esse evento toda sexta-feira dá uma animada e uma melhorada no comércio. Essa novidade aí, no mês de maio, toda sexta-feira, vai ser um luxo”, falou.

E a música do trio Azulão do Forró deixou a autônoma Emília Niula, de 61 anos, bem animada. Tanto que ela deu uma pausa no trabalho e foi assistir ao show.

“Está show aqui. Sou consultora de vendas e vendo aqui no Centro também. Aí eu passei aqui, vi o forrozinho e parei para assistir. Estou terminando o dia aqui com a animação, deixando o trabalho para amanhã e escutando, curtindo e me segurando para não ir lá para frente dançar, porque está bom demais”, disse animada.

Joacir Leite, de 62 anos, já está aposentando e ia passando pelo comércio da Duque de Caxias quando ouviu o forró, não resistiu e parou para apreciar o show.

“Eu estou gostando bastante. Eu soube que ia começar hoje esse grande evento aqui na Duque de Caxias e eu estou gostando bastante. É um evento que todo mundo pode participar. Isso é ótimo, é excelente, porque tem pessoas humildes que não têm condição, né? E aqui, a Prefeitura está nos dando de graça para a gente usufruir. É muito bom, estou gostando bastante”, observou.

E as gerações mais jovens também gostam do ritmo que o forró pé-de-serra tem. As estudantes Ashley Campos e Isabele Ferreira, ambas de 16 anos, estavam bem animadas com a programação cultural.

“Eu gosto sim de um forrozinho pé-de-serra e estou me divertindo muito”, respondeu Ashley. “Esse forrozinho é muito bom, deixa tudo mais animado”, completou Isabele.

As apresentações dos trios pé-de-serra seguem na sexta-feira (17), com a apresentação do trio Raízes Nordestinas; na sexta (24), será a vez do trio Forrofiando; já no dia 31, encerrando a programação, tem o trio Porta do Sol.

São João nos bairros – Neste sábado (11), a programação chega aos bairros com a apresentação das quadrilhas juninas, iniciando pelo José Américo. Já o Festival de Quadrilhas Juninas acontece de 10 a 13 de junho, na Arena Almeidão, com concurso das rainhas, casais de noivos e casais juninos.

O Festival Estadual de Quadrilhas acontece de 15 a 18 de junho, também na Arena Almeidão, com concurso estadual das rainhas, casais de noivos e casais juninos.

Também haverá o Polo Feiras, com início no dia 14 de junho, no Mercado de Jaguaribe. No Parque Solon de Lucena, no Centro, grandes nomes do forró estarão se apresentando a partir do dia 20 de junho.

Confira a programação de shows no Parque Solon de Lucena:

20 – Elba Ramalho, Banda Encantus, Ranniery Gomes e James Sousa;

21 – Waldonys, Banda Cascavel, Donas da Farra e Luciene Melo;

22 – Bonde do Brasil, Sâmya Maia, Ton Oliveira e Luka Bass;

23 – Mara Pavanelly, Eliane, Danieze Santiago e Renno Poeta;

24 – Magníficos, Kally Fonseca, Núzio e Berinho Lima.

A programação completa do São João Multicultural 2024 de João Pessoa pode ser conferida no link: joaopessoa.pb.gov.br/wp- content/uploads/2024/04/PMJP- SJ-24.pdf