O segundo programa da vigésima quarta edição do Momento Junino da TV Borborema/SBT, que acontecerá no próximo sábado (11) na AABB, conta com uma programação especial com artistas que exaltam a cultura nordestina. A animação ficará por conta de Adriano Ezequiel, Forró Universitário e Jonny Garotinho e o Trio Aconchego.

Adriano Ezequiel:

Mais um nome que vem da vizinha cidade de Lagoa Seca, Adriano já esteve em outras edições do Momento Junino com sua sanfona afinada e muito forró, e neste sábado é uma das atrações que promete não deixar ninguém parado.

Forró Universitário:

A banda iniciou o seu projeto em 2018 na Rainha da Borborema. Inicialmente com um trio, depois passou a ser um quarteto, e por fim, se consagrou como banda. Com o estilo do xote estilizado, inspirado nas referências do Forró do Muído. Atualmente, o grupo conta com a vocalista Gabi Maciel, com música autoral gravada e lançada.

Jonny Garotinho:

Com um estilo único e diferenciado, Jonny Garotinho vem conquistando o público com muito forró e animação. Com muita garra e coragem, ele conseguiu o seu espaço no mundo musical. Em 2011, ele lançou o Forró do Garotinho e segue animando o pessoal com muito forró e alegria.

Apresentado por Marcos Vasconcelos e Kalilka Vólia, o programa exalta os artistas locais. Além de ser Patrimônio Cultural e Imaterial da Paraíba, acende a primeira fogueira do Maior São João do Mundo e convida a todos para durante dez sábados caírem no melhor do forró. Ao todo, serão dez sábados com muito forró. A programação conta com mais de 30 atrações, além das quadrilhas e grupos folclóricos.

A partir do meio-dia, direto da AABB, com transmissão pela TV Borborema, através do canal 9.1, e pelas redes sociais facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.