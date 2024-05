A programação do São João Multicultural de João Pessoa acontece em vários pontos da cidade. Para o Polo Centro Histórico, no calçadão da Rua Duque de Caxias, a Prefeitura da Capital, através de sua Fundação Cultural (Funjope) leva, a partir desta sexta-feira (10) e nas demais sextas-feiras de maio, uma série de apresentações de trios de forró pé-de-serra. A primeira atração será o trio Azulão do Forró, que entra em cena a partir das 17h.

“Essa ação na Duque de Caxias é extremamente importante e significativa para todos nós da Funjope e da Prefeitura porque marca a abertura dos nossos polos do ciclo junino. Não poderíamos deixar de realizar esse momento com os trios pé-de-serra no Centro de João Pessoa. É uma forma de valorizarmos o que há de melhor no nosso São João, que é a tradição do trio pé-de-serra, mas, sobretudo, de aumentarmos o estímulo à visitação e à permanência das pessoas no Centro Histórico”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ela ressalta que a Funjope tem um conjunto grande de atividades no Centro Histórico e, durante o São João, vai dedicar as tardes de sexta-feira nessa programação com os trios pé-de-serra. “Vai ser uma festa muito bonita. O comerciante, o empresário, o cidadão ou o turista que nos visitar no Centro Histórico nesse período vai ter boas surpresas com os nossos trios pé-de-serra”

O artista José Antônio Azulão, que comanda o trio, conta que o repertório inclui sucessos de Santanna, Flávio José, Falamansa, Trio Nordestino, Três do Nordeste, Nando Cordel, Elba Ramalho, Alcimar Monteiro, Ton Oliveira, Pinto do Acordeon. “Tocamos forró autêntico, pé-de-serra”, ressalta.

Ele afirma que a expectativa é muito boa e acredita que o público vai curtir um forrozinho em plena sexta-feira, no finalzinho da tarde. “Já estamos no clima do São João. A turma gosta do autêntico forró pé-de-serra. Tenho grupos de amigos jovens, idosos e todos vão conferir o forró raiz. Vai ser bom demais”, diz.

As apresentações seguem na sexta-feira (17), com a apresentação animada do trio Raízes Nordestinas; na sexta (24), será a vez do trio Forrofiando; já no dia 31, encerrando a programação, será a vez do trio Porta do Sol.