Galante recebe grande estrutura para O Maior São João do Mundo

Desde a última sexta-feira (3), o Distrito de Galante tem recebido uma atenção especial com a montagem de toda a estrutura para O Maior São João do Mundo 2024, sendo o local um dos pontos mais importantes da história da festa, que neste ano celebra os 160 anos de Campina Grande e promete encantar o público com uma programação repleta de música, dança e tradições juninas.

Galante será palco de uma festa que se estenderá do dia 25 de maio até 14 de julho.

Com sua atmosfera típica e acolhedora, o Distrito de Campina Grande se destaca como um verdadeiro polo de cultura e entretenimento durante o período junino.

Ao longo desta semana, equipes já montaram a estrutura do pavilhão, bem como o piso o palco.

A montagem das ilhas já estão em andamento, assim de como toda estrutura que garantirá uma edição especial.

A programação promete agradar a todos os gostos, com quase 50 atrações já confirmadas para se apresentarem no palco.

Entre os destaques estão artistas renomados como Taty Girl, Walkyria Santos e Japaozinho, que prometem animar o público com seus sucessos.

Galante, com sua riqueza cultural e tradições preservadas, desempenha um papel fundamental no Maior São João do Mundo, contribuindo para a diversidade e o encanto dessa festa tão emblemática para Campina Grande e para toda a Paraíba.

Além de suas apresentações musicais, o distrito oferece aos visitantes uma experiência única, com barracas de comidas típicas, quadrilhas juninas e outras manifestações culturais que enriquecem ainda mais a celebração.

Com a montagem da estrutura em andamento, a expectativa é grande para mais uma edição memorável do São João de Galante, primordial para o a movimentação econômica e valorização da cultura paraibana.