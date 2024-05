Feira de Cordel tem programação neste fim de semana em João Pessoa

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) realiza, nas sextas-feiras e sábados do mês de maio, uma série de ações voltadas à literatura de cordel. As atividades, que acontecem das 17h às 20h, no Largo de Tambaú, incluem exposição de cordéis, apresentações de cordelistas e trios de forró pé de serra.

“A literatura de cordel é integrada ao nosso projeto do São João Multicultural. Pelo segundo ano consecutivo, a Funjope, a Prefeitura de João Pessoa, em diálogo com a Associação de Cordelistas do Vale do Paraíba, constrói e mantém esse estímulo à nossa literatura de cordel. Nós entendemos que a cultura popular precisa ser valorizada e estimulada em todos os ambientes, inclusive no período junino”, pontua o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Na próxima sexta-feira (10), a programação fica sob a responsabilidade dos cordelistas Chico Mulungu, Dalmo Oliveira e Mané Gostoso, que vão mostrar todo o talento e criatividade em suas declamações.

Para o sábado (11), os cordelistas Arnaldo Mendes, Matheus (Bodão) Ferreira e Pádua Gorrión da Rabeca vão encantar o público com suas apresentações. De quebra, quem estiver por lá vai conferir um animado forró com o Trio Fulô de Muçambê.

Confira a programação

10/05 – sexta

Chico Mulungu

Dalmo Oliveira

Mané Gostoso

11/05 – sábado

Arnaldo Mendes

Matheus (Bodão) Ferreira

Pádua Gorrión da Rabeca

Trio Fulô de Muçambê

17/05 – sexta

Felipe Emmanuel

Maria da Soledade

Porcina Furtado

18/05 – sábado

Annecy Venâncio

Emanuel Oliveira

Raniery Abrantes

Cantor Ricardo Ribeiro

24/05 – sexta

Josenildo Maria (Jota Lima Cordelista)

Luís Felipe e Roberto Ferreira

Thiago Monteiro

25/5 – sábado

Eduardo Nask

Claudinha Teixeira

Marconi Araújo

Cantor Damião Moreno

31/05 – sexta

Dalva Estrela da Poesia

Manoel Belisario

Verônica Adelino