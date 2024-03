O espetáculo da Paixão de Cristo 2024, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através de sua Fundação Cultural (Funjope), estreia no dia 28 de março, às 20h, no adro do Centro Cultural São Francisco. Este ano, os personagens Jesus e Maria serão interpretados pelo ator Leandro Lima e pela atriz Paloma Bernardi.

“Para nós, da Funjope, é um contentamento muito grande, mais uma vez, poder realizar o espetáculo da Paixão de Cristo. Temos um histórico de boas realizações desse espetáculo em frente ao Museu de São Francisco, que se consolidou em um ambiente muito propício para contarmos a história de Jesus”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembrou que está sendo mobilizado um conjunto grande de atores e atrizes da Paraíba e de João Pessoa para fortalecer o espetáculo. “Contamos também com essa presença de Leandro e da Paloma, que constituem os personagens principais de história”, disse.

Marcus Alves acrescentou que este é um espetáculo grandioso que mobiliza profissionais do teatro, da música e da dança de João Pessoa. Ele lembrou ainda que a Funjope tem usado a estrutura do Centro Cultural São Francisco que oferece, a cada ano, todo o suporte. “Desde já, gostaria de agradecer ao padre Marcondes Meneses pela acolhida do nosso espetáculo nesses três anos e contar com a presença do público que, seguramente, será mais um fator primordial de valorização do nosso espetáculo”.

A escolha do elenco local foi divulgada pela Funjope nesta quinta-feira (29) e a lista pode ser conferida no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/licitacoes/visualizar-arquivo?id=81379. Os atores selecionados são Alexandra Oliveira, Alex Lessa, Anna Raquel Apolinário, Bruno Constantino, Denis Almeida, Edvan Lima, Estéfane Dantas, Gigliolla Melo, Gilma Farias, Riquê Casttilho, Ingrid Trigueiro, Itamira Barbosa, Papa Macedo, Jô Carvalho, Jorge Félix, Tony Silva, Josemberg Pereira, Cely Farias, Ludmila Patriota, Flávio Melo, Melânia Silveira, Marcelo de Sousa, Márcio de Paula, Marcos Brandão.

Entre os selecionados estão também, Miguel Reberth, Neiry Karla, Nyka Barros, Railson Almeida, Robert Sodré, Robson Oliver, Sérgio Nazza, Sofia Roque, Sônia Pontes, Dadá Venceslau, Hugo Lucena, Vlad Santiago, Wallace Avellar, Walter Olivério, Aquiles Nud. Na suplência, ficaram Luísa Thó, Juciene Fernandes, Juliana Moreira, Jean Farias e Cláudia Cavalcante.

Estreia

Assim como na edição de 2023, além da noite de estreia, a história de Jesus será novamente encenada na sexta-feira (29) e no sábado (30), em duas sessões, às 18h e às 20h. A expectativa é reunir um público de 10 mil pessoas em cada apresentação.

Ao todo, participam mais de 40 atores e atrizes, mais a parte técnica, além de profissionais da música e da dança.