Cartum: Fred Ozanan participa de importantes exposições no país

O cartunista Fred Ozanan (foto) participa na condição de artista convidado das exposições especiais em homenagens a importantes figuras que historicamente representam parte da cultura e da história do Brasil.

Em São Paulo, Fred é um dos cartunistas com caricatura na exposição Paulo Caruso, Eles e Elas por Ele que acontece até o próximo dia 3 de março no Solar Fábio Prado, espaço cultural paulistano da Fundação Padre Anchieta.

A mostra conta com 70 caricaturas criadas por artistas contemporâneos de Paulo Caruso ou que foram influenciados por seu trabalho em mais de 50 anos de carreira.

Paulo Caruso faleceu em 4 de março de 2023 e a exposição-homenagem, iniciativa da Associação dos Cartunistas do Brasil, além de Fred Ozanan, conta com a participação de Aroeira, Alecrim, Baptistão, Bira Dantas, Camilo Riani, Dalcio Machado, Chico Caruso, Edgar Vasques, Fernandes, Jal, Laerte, Paffaro, William Medeiros, Miguel Paiva e outros.

Inezita Barroso

A exposição em homenagem a Inezita Barroso que a Associação dos Cartunistas do Brasil realizou no Memorial da América Latina em 2020, será reeditada em um evento de “Música Raiz” no Sesc Paraná, em Curitiba, no mês de março.

Inezita Barroso foi cantora, atriz, instrumentista, bibliotecária, folclorista, professora, apresentadora de rádio e televisão brasileira.

Inezita Barroso caracterizou-se pela defesa do folclore brasileiro e da música caipira/sertaneja, sendo inclusive condecorada pelo Governo de São Paulo com a Medalha do Mérito Ipiranga, com o título de “Comendadora da Música Folclórica Brasileira”.

Zagallo

Numa iniciativa da Associação dos Cartunistas do Brasil, o mestre do futebol Mário Jorge Lobo Zagallo está sendo homenageando numa exposição virtual (flashexpocartoon) e posteriormente, presencial, contando com caricaturas de renomados cartunistas brasileiros, reverência à memoria de um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro e mundial.

Fred Ozanan participa da mostra com uma caricatura e uma charge bem-humorada que mostra a chegada de Zagallo ao céu, ambas publicadas no ParaibaOnline.