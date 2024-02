Sesc lança edital para seleção de estudantes no Festival Sesc Paraíba de Música

O Sesc Paraíba anunciou hoje o lançamento do edital para a segunda edição do aguardado Festival Sesc Paraíba de Música, que este ano acontece de 27 de maio a 01 de junho, tendo como palco mais uma vez a encantadora cidade de Areia, no Brejo Paraibano.

O edital vai selecionar 50 estudantes de música de qualquer lugar do Brasil, em estágio avançado de violoncelo, violino, viola, contrabaixo, flauta, clarinete, saxofone, trompete ou trombone. Os selecionados terão a oportunidade de participar, durante uma semana, dos cursos de prática de conjunto e música de câmara com renomados professores de todo o país.

As inscrições podem ser realizadas até às 17h do dia 15 de março de 2024, exclusivamente através do formulário online disponível no site www.sescpb.com.br.

Podem se inscrever candidatos instrumentistas com idades entre 14 e 32 anos.

Para a inscrição, conforme consta na documentação exigida no edital, o interessado deve comprovar sua matrícula em instituição de ensino de música, que pode ser declaração ou Carta de Recomendação do professor, e envio de um link com um vídeo representativo do trabalho do estudante de, no máximo, 12 (doze) minutos.

A seleção dos alunos será conduzida por comissões compostas por três professores, sendo um deles especializado no instrumento em que o candidato se inscreveu e os outros dois em instrumentos distintos. Os critérios de avaliação incluem técnica instrumental, afinação, expressão musical e precisão rítmica.

O resultado com a listagem dos alunos selecionados será divulgado no dia 22 de março, e estes alunos deverão efetivar sua matrícula mediante pagamento de taxa de inscrição (R$ 200,00 para o público em geral e R$ 100,00 para trabalhadores do comércio ou dependentes, com credencial Sesc atualizada).

O Sesc Paraíba arcará com os custos de hospedagens e alimentação para os estudantes selecionados, além do traslado de João Pessoa para Areia, e o retorno ao fim do festival.

O Festival Sesc Paraíba de Música busca não apenas promover uma programação musical de alta qualidade, mas também impactar positivamente a sociedade por meio de atividades artísticas, educativas e culturais.

A programação será diversificada, abrangendo apresentações e ações formativas que dialoguem com as identidades e territórios do Estado da Paraíba.

Todas as informações, link para inscrições e contato para eventuais dúvidas estão disponíveis no edital, no site www.sescpb.com.br.