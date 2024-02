Corredor Turístico tem programação com música erudita e jazz em João Pessoa

O projeto Corredor Turístico, da Prefeitura de João Pessoa, continua as atividades com mais uma programação repleta de música para esta quarta (28), quinta (29) e sexta-feira (1º).

As performances terão início no polo da Academia Paraibana de Letras (APL), às 17h e, em seguida, no Centro Cultural de São Francisco (CCSF), às 18h. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo Sympla.

Nesta quarta (28), no polo APL, se apresenta o grupo de saxofonistas da Big Band Rubacão Jazz.

Os músicos são: Erick Almeira (saxofone alto), Klauniston Gomes (saxofone alto), Isaac Santos (saxofone alto), Gilbert Monteiro (saxofone tenor), Francisco Júnior (saxofone tenor) e Guilherme Rodrigues (saxofone barítono). A Big Band possui um amplo repertório com músicas brasileiras clássicas.

No segundo polo, no Centro Cultural de São Francisco, a partir das 18h, a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bojikian abrem as apresentações com a Ave Maria de Johann Sebastian Bach (1685-1750)/ Charles-François Gounod (1818-1893). Na programação ainda tem música de câmara.

Na quinta-feira (29), a Big Band Rubacão Jazz estará na APL, a partir das 17h, com um repertório inesquecível que vai desde o frevo ao jazz.

No polo CCSF, também na quinta-feira (29), a partir das 18h, se apresentam a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bojikian com a Ave Maria de Johann Sebastian Bach (1685-1750)/Charles-François Gounod (1818-1893). Em seguida, se apresenta o Quinteto Geraldo Rocha.

As apresentações seguem na sexta-feira (1°), quando haverá show do saxofonista da Rubacão Jazz, Gilbert Monteiro, que executará clássicos do jazz, da música brasileira e pop nacional e internacional. No CCSF tem Ave Maria com voz de Izadora França e violão de Lucas Bojikian & Quarteto Auros.

Música no Centro – O projeto Corredor Turístico da Duque de Caxias visa a promoção de um ambiente cultural criativo, pautado no reconhecimento da forte presença da atividade musical no Centro Histórico de João Pessoa. Na primeira fase são 4 meses de apresentações, de janeiro a abril, em dois diferentes locais, todas as quartas, quintas e sextas-feiras.

Programação do Projeto Corredor Turístico dessa semana:

Quarta-Feira (28)

Polo Academia Paraibana de Letras – APL

Horário: 17h

Atrações: JP-Bone

Ingressos no Sympla – https://encurtador.com.br/rxyJ3

Polo Centro Cultural de São Francisco – CCFS

Horário: 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano) e Quinteto Geraldo Rocha.

Ingressos no Sympla – https://encurtador.com.br/nEFU7

Quinta-Feira (29)

Polo Academia Paraibana de Letras – APL

Horário: 17h

Atrações: Big Band Rubacão Jazz

Ingressos no Sympla – https://encurtador.com.br/hkyGS

Polo Centro Cultural de São Francisco – CCFS

Horário: 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano) e música de câmara

Ingressos no Sympla – https://encurtador.com.br/hKNU8

Sexta-Feira (1º)

Polo Academia Paraibana de Letras – APL

Horário: 17h

Atrações: Naipe de Saxofones da Rubacão Jazz

Ingresso de entrada no Sympla – https://encurtador.com.br/DJM02

Polo Centro Cultural de São Francisco – CCFS

Horário: 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano), Quinteto Geraldo Rocha & Quarteto Auros

Ingressos no Sympla – https://l1nk.dev/tJ3Yb