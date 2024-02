Novidades da programação cultural do protejo Usina Viva

O projeto Viva Usina retoma sua programação cultural no próximo dia 2 de março, com atividades totalmente gratuitas na Usina Energisa.

Para esta segunda edição, o projeto traz algumas novidades: a programação artística vai acontecer aos sábados e domingos e a feirinha gastronômica e criativa sempre no primeiro final de semana de cada mês.

Em 2024, o Viva Usina vai envolver 53 atrações artísticas, com mais de 600 profissionais e se estenderá até julho.

A programação foi montada com os suplentes das diversas categorias do projeto, que foram selecionados pelo edital de ocupação em 2023.

Além disso, o projeto oferece plena acessibilidade para pessoas com deficiência e vai manter o seu perfil de contemplar as diversas linguagens da cultura e da economia criativa, como música, artes cênicas, literatura, artesanato, gastronomia, cultura popular, contação de histórias e circo.

Números positivos

Na primeira edição do Viva Usina o projeto ofereceu mais de 100 dias de programação cultural e gratuita, reunindo um público de mais de 26 mil pessoas na Usina Energisa. O edital recebeu 740 inscrições, 87 propostas foram selecionadas e foram gerados 982 empregos diretos.

Programação oficial

Toda programação mensal do Viva Usina 2024 estará disponível na página oficial (www.vivausina.com), que também disponibiliza o TV Viva Usina, um programa feito para o Youtube com entrevistas e coberturas das apresentações realizadas a cada mês.

O projeto Viva Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio master da Energisa, patrocínio do Banco do Nordeste e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.