As agremiações, escolas de samba, ala ursas, tribos indígenas, clubes de orquestras e outras manifestações tradicionais da cultura popular continuam a folia nas ruas de João Pessoa nas prévias do Carnaval Tradição. A programação nesta sexta (19), sábado (20) e domingo (21) acontece nos bairros São José, José Américo e Cruz das Armas. O evento faz parte do Carnaval 2024 da Prefeitura de João Pessoa, promovido por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e que se estende até o dia 12 de fevereiro.

“É um momento muito especial que a nossa cultura vive. E o Carnaval Tradição faz parte de uma grande história e memória da nossa cidade, por isso que a gente tem cuidado dele, não só com investimentos financeiros, mas também com infraestrutura e acompanhamento, de maneira que as agremiações do Carnaval Tradição se sintam valorizadas”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O diretor ressaltou, ainda, que essas iniciativas voltadas para o fortalecimento da cultura do município atendem a uma determinação do prefeito Cícero Lucena. “A gente tem conversado com as agremiações de maneira permanente e feito um investimento de recurso financeiro volumoso de mais de R$ 920 mil. Trata-se de uma determinação do prefeito, que a gente não relaxe ou descuide de nenhuma de nossas atividades culturais e artísticas”, afirmou.

A programação da prévia do Carnaval Tradição acontece sempre as sextas, sábados e domingos até o final deste mês, sempre a partir das 19h. Nesta sexta-feira (19), o desfile vai acontecer na rua Edmundo Filho (ao lado da Igreja Católica), no Bairro São José. Na avenida desfilam a Ala Ursa Treme–Treme; a Tribo Indígena Guanabara Paratibe; Clube do Frevo Alegria do Frevo; Tribo Indígena Xavantes; Ala Ursa Santa Cruz e Escola de Samba Pavão de Ouro.

A festa segue no sábado (20) na Rua Alcides de Miranda Henrique (em frente à Rua Benício de Oliveira Lima), no José Américo, com a Ala Urso Gorila Louco; Ala Ursa Canibal; Tribo Indígena Guanabara; Escola de Samba Malandros do Morro; Clube do Frevo Ciganos de Esplanada; Tribo Indígena Africanos, do Cristo Redentor e Clube do Frevo Alegria do Frevo.

Já no domingo (21), a programação acontece na rua Presidente Félix Antônio (Rua do Rio), no bairro Cruz das Armas. Desfilam as Ala Ursas Solitário e Panda; Tribo Indígena Papo Amarelo; Clube Gigantes do Frevo, da Torre; Escola de Samba Unidos do Roger; Tribo Indígena Tupi Guanabara e Clube do Frevo Cigano do Esplanada.