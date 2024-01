Carnabike: bloco de ciclistas integra o Campina Folia 2024

O pré-carnaval de Campina Grande vai começar e muitos blocos e agremiações carnavalescas já se preparam para irem à avenida celebrar a festa de momo.

Este ano, os festejos também têm espaço para os ciclistas que poderão curtir carnaval no bloco Carnabike, que, segundo um dos organizadores, deve receber cerca de um mil foliões que vão percorrer as ruas e avenidas da cidade no próximo dia 04 de fevereiro.

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quinta-feira (18), Túlio Bezerra, empresário do ramo de bicicletas e idealizador do bloco, haverá uma concentração e os ciclistas devem concluir o percurso no eco parque Tamanduá.

– O carnabike é um bloco que surgiu em João Pessoa e trouxemos para Campina Grande. O objetivo é que os ciclistas possam se confraternizar com seus grupos, os seus pedais, os ciclistas solos. Foi assim que surgiu essa ideia. Nosso bloco será realizado no dia 04 de fevereiro, no domingo, com concentração a partir das 7h da manhã, em frente a loja Túlio Bicicletas, próximo a feira de flores e teremos como atração para animar a nossa festa a cantora Lucimar, a cantora do pedal. O percurso sai da loja e vai até o eco parque Tamanduá, onde haverá a confraternização – destacou.

Celso Duarte, que também integra s comissão organizadora, explicou como fazer para participar do Carnabike.

– O bloco é gratuito, pedimos apenas um quilo de alimento para a inscrição, que dá direito ao participante concorrer a um sorteio de uma bicicleta. A expectativa é reunir mil ciclistas com estrutura, carro de apoio e trio elétrico com a nossa atração musical – pontuou.

Assista: