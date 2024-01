Campina Folia! Veja os dias de desfiles dos blocos

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE), anuncia a vasta programação do Campina Folia e Carnaval Tradição 2024 que promete arrastar multidões celebrando o ciclo carnavalesco na cidade Rainha da Borborema.

Todo o calendário resulta do cadastramento realizado pelos blocos, bois, troças e eventos carnavalescos, ocorrido entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2024.

O Carnaval Tradição, que reunirá escolas de samba e bois de diversos bairros de Campina Grande, acontecerá nos dias 3 e 4 de fevereiro, na Rua João Leles, no bairro do Catolé, nas proximidades da Escola Normal.

O novo espaço foi idealizado conjuntamente com Associação de Escolas de Samba de Campina Grande, e proporcionará um ambiente mais amplo e melhor estruturado para o tradicional desfile das escolas de samba, bois e outros grupos culturais.

Abrindo oficialmente a edição 2024 do Campina Folia, no dia 21 de janeiro, o “Boi 100 Vila” sairá pelas ruas da Zona Leste, celebrando o período pré-Carnaval.

Já no dia 26, sob a organização da Secretaria de Cultura, o Clube Campestre receberá o Baile de Máscaras de Campina Grande. A entrada acontecerá mediante a troca de 1 kg de alimento por uma pulseira, que garantirá o acesso ao evento que além de enaltecer os festejos carnavalescos também doará os alimentos arrecadados à instituições filantrópicas da cidade.

Confira todo o calendário do Campina Folia 2024:

21/01 – Boi 100 vila

26/01 – Baile de Máscaras de Campina Grande

27/01 – Bloco Zé Pereira

27/01 – Foliões da Praça da Bandeira

27/01 – Bloco da Saudade

28/01 – Bloco Os Coroas Enxutos

28/01 – Boi Fera

02/02 – Bloco Arrasta Axé

03/02 – Os Foliões do Ferro

03/02 – Carnaval do Burgiff

03/02 – Bloco Leões Na Folia

03/02 – Farofa na Praia de Campina

04/02 – Bloco Peru na Mão

04/02 – Bloco Doidaliscas do Oriente

04/02 – Bloquinho da Haus

04/02 – Viva Folia

04/02 – Cangerê

04/02 – Segura o Baque

04/02 – CarnaBike

04/02 – Bloco Desabonados do Inconsciente

12/02 – Bloco Pulgas do Chiclete

17/02 – Carnacaos

17/02 – Bloco Rubacão da Socorro

17/02 – Vei do Buxão

18/02 – Bloco Virgens de Campina

24/02 – Bloco Serenata dos Amores

Bora Bora Aluízio (a definir)