Funesc lança programação de férias em João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) inicia, nesta terça-feira (9), uma programação com atividades voltadas ao público infantil durante o período de férias escolares.

Em João Pessoa e Campina Grande, as ações acontecem de 9 a 19 de janeiro e, em Cajazeiras, as atrações se concentram no período de 15 a 27 deste mês.

Há opções para todas as faixas etárias, incluindo vivências artísticas e apresentações nas linguagens de artes visuais, cinema, circo, dança e teatro, além das contações de histórias. Com o título “Férias Funesc”, o projeto chega à sua terceira edição.

Em João Pessoa, a programação se concentra no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. Em Campina Grande, as atividades acontecem no Cineteatro São José. Em Cajazeiras, o ponto de encontro da criançada é o Teatro Íracles Brocos Pires.

A programação é composta, em sua maioria, por oficinas, espetáculos e contação de histórias selecionados por meio de edital.

A ideia é oferecer opções de lazer e entretenimento para as famílias, principalmente no turno da tarde, possibilitando que ao longo deste período elas possam usufruir de uma programação diversa com conforto e segurança.

É importante que as crianças estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis para participar, uma vez que não se trata de colônia de férias e a Funesc não dispõe de cuidadores em suas unidades culturais.

Além da agenda específica para o período, o Espaço Cultural é aberto à visitação e vem atraindo o público como opção para as famílias que utilizam o espaço para realizar piqueniques ou mesmo conferir a programação permanente do equipamento.

Visitantes podem aproveitar para conferir as sessões do Planetário de quarta a sábado, às 14h, 15h30 e 16h30. Os ingressos custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia) e a bilheteria abre às 13h, recebendo pagamento apenas em espécie.

Já na Praça do Povo, às margens dos espelhos d’água, o público pode conferir a exposição “Colores”, produzida em comemoração aos 40 anos da Funesc.

A exposição conta com obras em Graffiti assinadas por Alexandre Guerra, Babilônia (Acervo 03), Camô Criativa, Fatos, Fany Miranda, Fly, Hicor, Kalyne Lima (Crew’Olinas), Martim, Mulinga (Acervo 03), Thaynha, Witch, Yums, Zona. No Mezanino 1 continua em cartaz a exposição “Em Nosso Nome”, só com fotografias de mulheres.

Entre as opções também estão as exposições permanentes do Memorial Abelardo da Hora e Museu José Lins do Rego, além de poder passar uma manhã na Gibiteca em meio ao universo das histórias em quadrinhos.

Confira a programação das férias:

*Férias Funesc – janeiro/2024 – 09/01 a 27/01*

*Programação João Pessoa – 09/01 a 19/01*

*Espaço Cultural*

*Semana 1*

*09/01, terça-feira*

14h às 16h – Vivência “Livro Fantástico” | artes visuais

Ministrante: Lucas Alves

Local: Sub mezanino 2

15h às 16h – Vivência Caminhos Brincantes | dança

Ministrante: Lua Camboatá

Local: Praça do Povo

16h às 17h – Espetáculo “Arara Azul” | circo

Artista: Luis Eduardo (Palhaço Bambam)

Local: Praça do Povo

*10/01, quarta-feira*

15h às 16h – Vivência em Técnicas Circenses | circo

Ministrante: Guadalupe Merki

Local: Praça do Povo

16h às 17h – Contação de História “Fadandante” | literatura

Artistas: Naiara Cavalcanti e Sofia Accioly

Local: Mezanino 2

*11/01, quinta-feira*

14h às 16h – Vivência Brincar Parahyba: Criar Futuros Possíveis | artes visuais

Ministrante: Alessandra Soares

Local: Sala Roberto Cartaxo

14h às 16h – Vivência “Livro Fantástico” | artes visuais

Ministrante: Lucas Alves

Local: Sub mezanino 2

14h30 às 16h – Vivência “Qual é o som da imagem?” | audiovisual

Ministrante: Manu Lima

Local: Cine Banguê

15h às 16h – Vivência “Brincando Teatro – uma aventura através das brincadeiras e cantigas tradicionais” | teatro

Facilitadora: Fafá Dantas

Local: Teatro de Arena

16h às 17h – Espetáculo “Terreiro envergado” | dança

Artista: Coletivo Tanz

Local: Praça do Povo

*12/01, sexta-feira*

14h às 16h – Vivência “Encantogravura” | artes visuais

Ministrante: Claudete Gomes

Local: Sub Mezanino 2

14h30 às 16h – Vivência “Qual é o som da imagem?” | audiovisual

Ministrante: Manu Lima

Local: Cine Banguê

15h às 16h – Vivência “Brincando Teatro – uma aventura através das brincadeiras e cantigas tradicionais” | teatro

Facilitadora: Fafá Dantas

Local: Teatro de Arena

16h às 17h – Espetáculo “Arara Azul” | circo

Grupo: Artista: Luis Eduardo (Palhaço Bambam)

Local: Praça do Povo

*Semana 2*

*16/01, terça-feira*

14h às 16h – Vivência “Livro Fantástico” | artes visuais

Ministrante: Lucas Alves

Local: Sub mezanino 2

15h às 16h – Vivência Caminhos Brincantes | dança

Ministrante: Guadalupe Merki

Local: Praça do Povo

16h às 17h – Contação “Zefa Cajá, Lobisomen e outras histórias” | literatura

Artista: Clara Anzolin

Local: Mezanino 2

*17/01, quarta-feira*

14h às 16h – Vivência “Encantogravura” | artes visuais

Ministrante: Claudete Gomes

Local: Sub Mezanino 2

14h às 16h – Vivência Brincar Parahyba: Criar Futuros Possíveis | artes visuais

Ministrante: Alessandra Soares

Local: Sala Roberto Cartaxo

14h às 15h – Vivência Caminhos Brincantes | dança

Ministrante: Lua Camboatá

Local: Praça do Povo

15h às 16h – Vivência “Brincando Teatro – uma aventura através das brincadeiras e cantigas tradicionais” | teatro

Facilitadora: Fafá Dantas

Local: Teatro de Arena

16h às 17h – Contação de História “Fadandante” | literatura

Artistas: Naiara Cavalcanti e Sofia Accioly

Local: Mezanino 2

*18/01, quinta-feira*

14h às 16h – Vivência “Encantogravura” | artes visuais

Ministrante: Claudete Gomes

Local: Sub Mezanino 2

14h30 às 16h – Vivência “Qual é o som da imagem?” | audiovisual

Ministrante: Manu Lima

Local: Cine Banguê

15h às 16h – Vivência em Técnicas Circenses | circo

Ministrante: Guadalupe Merki

Local: Praça do Povo

16h às 17h – Contação “Zefa Cajá, Lobisomen e outras histórias” | literatura

Artista: Clara Anzolin

Local: Mezanino 2

*19/01, sexta-feira*

14h às 16h – Vivência Brincar Parahyba: Criar Futuros Possíveis | artes visuais

Ministrante: Alessandra Soares

Local: Sala Roberto Cartaxo

15h às 16h – Vivência em Técnicas Circenses | circo

Ministrante: Guadalupe Merki

Local: Praça do Povo

16h às 17h – Espetáculo “Terreiro envergado” | dança

Artista:

Local: Praça do Povo

16h às 17h – Contação de História “Fadandante” | literatura

Artistas: Naiara Cavalcanti e Sofia Accioly

Local: Mezanino 2

*Programação Campina Grande – 09/01 a 19/01*

*Cineteatro São José*

*09/01, terça-feira*

10h às 11h – Vivência “Bom dia, Mundo: Criando Espaços para Brincar e Imaginar” | teatro

Facilitadores: João Vitor Santos e Rute Prazim

Local: Palco

14h às 15h – Vivência “A arte da Palhaçada” | circo

Ministrante: Saulo Felipe (Circo do Palhaço Malandrinho)

Local: Palco

15h às 16h – Vivência “Bom dia, Mundo: Criando Espaços para Brincar e Imaginar” | teatro

Facilitadores: João Vitor Santos e Rute Prazim

Local: Palco

16h às 17h – Vivência “Corpo Brinquedo” | dança

Ministrante: Erik Breno

Local: Palco

*10/01, quarta-feira*

10h às 11h – Vivência “Bom dia, Mundo: Criando Espaços para Brincar e Imaginar” | teatro

Facilitadores: João Vitor Santos e Rute Prazim

Local: Palco

14h às 15h – Vivência “A arte da Palhaçada” | circo

Ministrante: Saulo Felipe (Circo do Palhaço Malandrinho)

Local: Palco

16h às 17h – Vivência “Corpo Brinquedo” | dança

Ministrante: Erik Breno

Local: Palco

*11/01, quinta-feira*

10h às 12h – Vivência “ Cinema de Brinquedo: tão longe, tão perto” | audiovisual

Ministrante: Ana Bárbara Ramos

Local: Palco

14h às 15h – Vivência “A arte da Palhaçada” | circo

Ministrante: Saulo Felipe (Circo do Palhaço Malandrinho)

Local: Palco

15h às 16h – Vivência “ Cinema de Brinquedo: tão longe, tão perto” | audiovisual

Ministrante: Ana Bárbara Ramos

*12/01, sexta-feira*

10h às 12h – Vivência “ Cinema de Brinquedo: tão longe, tão perto” | audiovisual

Ministrante: Ana Bárbara Ramos

Local: Palco

14h às 16h – Vivência “Fantoches Mágicos: arte em cena | artes visuais

Ministrante: Jefferson Radan

Local: Anexo do Cine-Teatro São José

16h às 17h – Espetáculo “Em Cada Canto” | teatro

Artista: Coletivo Aruã

Local: Palco

*13/01, sábado*

16h às 17h – Espetáculo “Em Cada Canto” | teatro

Artista: Coletivo Aruã

Local: Palco

*Semana 2*

*16/01, terça-feira*

14h às 16h – Vivência “Fantoches Mágicos: arte em cena | artes visuais

Ministrante: Jefferson Radan

Local: Anexo do Cine-Teatro São José

16h às 17h – Contação de história “A Lenda do Berimbau” | literatura

Artista: Guerreira Passos

Local: Palco

*17/01, quarta-feira*

15h às 16h – Contação de história “A Lenda do Berimbau” | literatura

Artista: Guerreira Passos

Local: Palco

16h às 17h – Vivência “Corpo Brinquedo” | dança

Ministrante: Erik Breno

Local: Palco

*18/01, quinta-feira*

14h às 16h – Vivência “Fantoches Mágicos: arte em cena | artes visuais

Ministrante: Jefferson Radan

Local: Anexo do Cine-Teatro São José

16h às 17h – Espetáculo “Vamos rir” | dança

Cia de Dança Não Posso Tenho Ensaio

Local: Palco

*19/01, sexta-feira*

16h às 17h – Espetáculo “Vamos rir” | dança

Cia de Dança Não Posso Tenho Ensaio

Local: Palco

*Programação Cajazeiras – 15/01 a 27/01*

*Teatro ICA*

*15/01, segunda-feira*

16h às 17h – Vivência Arteiros e Artistas | dança

Facilitadora: Maria Tatiane Feitosa

Local: Sala de Ensaio

*16/01, terça-feira*

16h às 17h – Vivência Arteiros e Artistas | dança

Facilitadora: Maria Tatiane Feitosa

Local: Sala de Ensaio

*17/01, quarta-feira*

14h às 16h – Vivência “Brincando com Papel Machê” | artes visuais

Ministrante: Reginaldo Sulino

Local: sala de ensaio

16h às 17h – Vivência Arteiros e Artistas | dança

Facilitadora: Maria Tatiane Feitosa

Local: Sala de Ensaio

*19/01, sexta-feira*

14h às 16h – Vivência “Brincando com Papel Machê” | artes visuais

Ministrante: Reginaldo Sulino

Local: sala de ensaio

16h às 17h – Vivência “Dar asas à imaginação – oficina de teatro para criança” | teatro

Facilitador: Luís Cacau

Local: Sala de Ensaio

17h às 18h – Espetáculo “O Palhaço do Planeta Verde” | Teatro

Grupo ACATE

Local: Palco

*20/01, sábado*

15h às 16h – Vivência “Dar asas à imaginação – oficina de teatro para criança” | teatro

Facilitador: Luís Cacau

Local: Sala de Ensaio

17h às 18h – Espetáculo “O Palhaço da Perna de Pau” | Circo

Grupo Teatro Oficina

Local: Palco

*Semana 2*

*22/01, segunda-feira*

16h às 17h – Vivência “Oficina de Malabares com fitas bolas que giram” | circo

Grupo Oficina

Local: Palco

*23/01, terça-feira*

16h às 17h – Vivência “Oficina de Malabares com fitas bolas que giram” | circo

Grupo Oficina

Local: Palco

*24/01, quarta-feira*

14h às 16h – Vivência “Brincando com Papel Machê” | artes visuais

Ministrante: Reginaldo Sulino

Local: sala de ensaio

16h às 17h – Vivência “Oficina de Malabares com fitas bolas que giram” | circo

Grupo Oficina

Local: Palco

*26/01, sexta-feira*

15h às 16h – Vivência “Dar asas à imaginação – oficina de teatro para criança” | teatro

Facilitador: Luís Cacau

Local: Sala de Ensaio

16h às 17h – Contação de História “Cariris velhos: o berço onde nasci”

Artista: Neto Ferreira

Local: Palco

17h às 18h – Espetáculo “O Palhaço da Perna de Pau” | Circo

Grupo Teatro Oficina

Local: Palco

*27/01, sábado*

15h às 16h – Contação de História “Cariris velhos: o berço onde nasci”

Artista: Neto Ferreira

Local: Palco

17h às 18h – Espetáculo “O Palhaço do Planeta Verde” | Teatro

Grupo ACATE

Local: Palco