Campina promove aulão de dança no cenário do Natal Iluminado

O período da tarde e início da noite da última sexta-feira, 29, foi de muita animação, promoção de saúde e qualidade de vida às margens do Açude Velho.

Aproveitando o cenário do Natal Iluminado de CampinaGrande, a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), promoveu um aulão de dança. O evento foi coordenado pelo professor David Rodrigues, o _DD Bahia_, e contou com a participação de outros professores convidados.

Cerca de 300 pessoas participaram do aulão, que foi ministrado em vários ritmos, a exemplo do Forró, Piseiro, Zumba e, claro, alguns temas natalinos.

“A gente não perde a oportunidade de promover saúde e qualidade de vida por meio da dança. A beleza desse cenário do Natal Iluminado foi uma inspiração a mais para promovermos esse grande encontro das nossas turmas”, ressaltou o professor DD Bahia.

As aulas de dança, promovidas pela Sejel, acontecem em polos como os Parques da Criança e Liberdade, Plínio Lemos, Ginásio Meninão e o Parque Linear Dinamérica. Outras novidades devem ser anunciadas já no início de 2024.

“A Sejel tem uma equipe de professores comprometida e qualificada. Nossas aulas contribuem para a saúde do corpo e da mente. Já estamos estudando, junto com o secretário Dinho Papaléguas, a possibilidade de incluir o Açude Velho em nosso calendário fixo já no início de 2024”, finalizou DD Bahia.