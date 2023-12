A Prefeitura de João Pessoa realiza, neste domingo (31), a festa da virada nas areias das praias de Tambaú e Cabo Branco, com uma programação especial. A noite de Réveillon será animada pelo DJ Cris L., os cantores Aduílio Mendes, Alinne Rosa, Ranniery Gomes e pela Banda Limão com Mel. À meia-noite, acontece a queima de fogos silenciosos, em respeito às pessoas autistas, animais e idosos.

“A equipe da Prefeitura de João Pessoa preparou, com muito cuidado, essa festa de Réveillon, com uma programação que atraia e estimule o pessoense e o visitante a manter a tradição de fazer a passagem de ano na praia, porque já temos uma história muito forte em torno disso. As famílias de João Pessoa se reúnem na praia para comemorar o Réveillon e este ano não vai ser diferente”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que, este ano, a prefeitura traz uma programação forte, com artistas nacionais e uma logística de infraestrutura planejada para isso com palco, segurança, os cuidados necessários da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Guarda Civil Metropolitana, além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

“Temos o apoio fundamental da Polícia Militar com todo um esquema de segurança que o Governo do Estado tem feito em nossas festas públicas, de maneira que o cidadão possa celebrar a chegada de 2024 com tranquilidade, com muita alegria e muita animação”, complementou Alves.

Marcus afirma que foi planejado um Réveillon bem organizado, inclusive do ponto de vista da queima de fogos. “Este ano, mantivemos a nossa linha de fazer um show pirotécnico silencioso em respeito às pessoas autistas, aos idosos, aos animais. Esse é um compromisso meu e do prefeito Cícero Lucena. A cidade de João Pessoa já está se acostumando a essa experiência dos fogos silenciosos”, acrescenta.

Em João Pessoa, é proibido o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de estampidos e de artifícios, além de artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso, de estampido e de explosão em toda a cidade.

Atrações

A festa tem início a partir das 20h, com a animação do DJ Cris L. Na sequência, às 21h, se apresenta o cantor Aduílio Mendes, animando o público até as 22h30. Logo depois, às 23h, entra em cena o cantor Ranniery Gomes.

E a festa não para por aí. A partir de 1h da madrugada, a Banda Limão com Mel vai fazer o público vibrar as energias do novo ano com seus sucessos e, das 3h até o amanhecer, será a vez do carisma da cantora Alinne Rosa que, junto com o público, vai acompanhar, com muita música, a chegada dos primeiros raios de sol de 2024.