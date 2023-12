Fest Verão Paraíba 2024 terá programação voltada ao rock

O empresário Luiz Augusto Nóbrega, idealizador do Fest Verão Paraíba, um dos maiores eventos de veraneio no Estado, realizado em janeiro na praia de Intermares, em Cabedelo, anunciou a programação de 2024 do festival.

Durante participação na Rádio Caturité FM, nesta sexta-feira (29), ele afirmou que a edição terá shows nos dias 6, 13 e 20 de janeiro e que este ano haverá uma programação voltada para o público mais alternativo.

– O Fest Verão foi criado por mim e Messinho 19 anos atrás, que ficou consolidado, é um evento vitorioso, marcante no calendário. Esse ano teremos uma novidade, que é uma programação voltada ao rock, uma demanda antiga que estamos tornando realidade com shows da banda Paralamas do Sucesso (foto), Jota Quest e outros artistas desse segmento – revelou.

Confira a programação anunciada:

Primeiro dia

Bell Marques

Alok

Xand Avião

Hugo e Guilherme

Segundo dia

Wesley Safadão

Eric Land

Mari Fernandes

Maiara e Maraisa

Terceiro dia

Maneva

Marcelo Falcão

Paralamas do Sucesso

Jota Quest