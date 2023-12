Sabadinho Bom encerra 2023 com a musicalidade de Polyana Resende

O último Sabadinho Bom de 2023, dia 30. promete movimentar a Praça Rio Branco, no Centro de João Pessoa, com o samba como carro-chefe.

Nesta edição, o show fica por conta da cantora Polyana Resende, que vai levar, além de clássicos do ritmo, músicas autorais. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), começa ao meio-dia.

“Nosso último Sabadinho do ano vai ser realmente um momento muito especial pela recepção e generosidade do público que frequenta o evento.

O pessoense adotou o Sabadinho Bom como uma experiência social, uma vivência urbana. Também é especial pela apresentação da Polyana. Não tenho dúvida de que vai fazer um belíssimo show para todos nós, um Sabadinho fechando o ano de forma grandiosa”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A cantora Polyana Resende afirmou estar feliz por fazer esta edição. “Eu agradeço o convite para estar na programação com meu show solo e poder levar minha arte com muito carinho para o público. É sempre bom tocar em palco de rua. Eu, particularmente, adoro. Considero que esse show no penúltimo dia do ano vai energizar todos para 2024”, declara.

O repertório inclui músicas autorais que, conforme a artista, já estão na boca do povo, como ‘Vaitimbora’, ‘Saravá’, ‘Um Samba a Dois’, entre outras. Também vai ter clássicos do samba como ‘Zé do Caroço’, de Leci Brandão, e ‘O meu Lugar’, de Arlindo Cruz.

A apresentação conta com o acompanhamento dos músicos Potyzinho Lucena, no cavaquinho; Fabiene Fernandes, no violão; Francisco Neto, Alisson Cavalcante e Erandir Oliveira, na percussão. “Minha expectativa é que seja um encontro agradável, alegre, reenergizante e de muita emoção”, completa a cantora.