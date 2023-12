O Natal na Usina encerra sua programação deste ano nesta sexta e sábado (29 e 30) trazendo destaques grandes nomes da música paraibana, em especial a cantora Cátia de França, que traz para a Usina Energisa um show especial, em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Além disso, Cátia escolheu João Pessoa para lançar, ao vivo, duas músicas novas do seu novo disco “No Rasto de Catarina”.

A entrada é totalmente gratuita e o evento oferece também uma variedade de atrações, incluindo programação infantil e a Feirinha Criativa e Gastronômica.

Sexta-feira – 29 de dezembro

O Parahyba Ska Jazz traz uma mistura única de influências da música jamaicana com o sotaque nordestino, apresentando um espetáculo envolvente com groove, ska, reggae, rocksteady e jazz. Com performances ao vivo cheias de energia e interação com o público, a banda promete um show para todas as idades. O show acontece às 20h, na Tenda da Música.

Às 22h, na Sala Vladimir Carvalho, tem o sexteto Néctar do Groove, que proporcionará uma conexão singular entre a música africana e brasileira através do jazz. Com composições próprias que misturam elementos modernos e raízes culturais, o grupo apresentará um show dançante, explorando a cultura afro-nordestina com uma forte veia jazzística.

Sábado – 30 de dezembro

A programação de sábado começa às 16h, com o Castelo de Histórias, oferecerá uma sessão de contação de histórias, promovendo a difusão literária e despertando o interesse pelo mundo da leitura de forma lúdica.

Em seguida, às 17h, tem, performance com Fernanda Ferreira, que apresenta “KWANZAA GIRA CONTOS E CANTOS AFROPARAIBANOS”, uma celebração aos valores culturais negros/afro-brasileiros por meio de sessões de narração de histórias e performances musicais.

Cátia de França na Tenda da Música

A cantora Cátia de França (foto) celebra, nesta sua apresentação, cinco décadas de estrada. Para este show, que começa às 19h, ela trará para Usina Energisa seus clássicos e ainda novidades com o lançamento de duas músicas novas do seu novo disco “No Rasto de Catarina”. O lançamento do novo trabalho da artista deve ocorrer no primeiro semestre de 2024.

Essa viagem musical por toda sua trajetória promete emocionar o público e a cantora que, aos 76 anos, mostra mais do que nunca sua vitalidade e simbiose com a Paraíba, o estado que a adotou. O show ainda vai contar com as participações especiais de Escurinho e da cantora Luana Flores.

Cantora, compositora, instrumentista, escritora, sonoplasta e diretora musical, Cátia dedicou cinco décadas à música e à sua história que envolve evolução de ritmos, experimentações e parcerias com artistas como Zé Ramalho, Dominguinhos, Sivuca, Lulu Santos, Chico César, Elba Ramalho e Bezerra da Silva em seus discos. Com seis discos lançados entre 1979 e 2016, a artista ultrapassa gerações e transita entre palcos e parceiros musicais dos quatro cantos do país.

21h – Acarajow

Acarajow, artista pessoense, trará uma performance no Palco Bonde, às 21h, explorando ritmos que tiveram origem nos guetos e periferias do mundo, incluindo afrobeat, samba, reggae, funk carioca e ritmos nordestinos.

22h – Gabi Blue + Wil Cor

O show “Todas as cores” reunirá duas revelações da música paraibana. Gabi Blue e Wil Cor farão uma apresentação envolvente com muita música Pop, Funk, Soul e toques regionais. Uma experiência imersiva no universo musical diversificado desses talentosos artistas e encerrando o Natal na Usina deste ano com chave de ouro. O show começa às 22h, na Sala Vladimir Carvalho.

O projeto Natal na Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio da Energisa e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal- União e Reconstrução.