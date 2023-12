Muita gente já está de malas prontas para passar a virada de ano em Campina Grande. Prova disso é a ocupação dos principais hotéis da cidade.

O Village Confort, por exemplo, já está com 90% dos 60 quartos já reservados para o último fim de semana do ano. A localização, às margens do Açude Velho, onde está montado o Natal Iluminado e o palco da festa de réveillon, foi apontada pela gerência do estabelecimento como principal diferencial para grande procura dos turistas pelo hotel.

O Garden Hotel e Resort, que em 2023, resolveu retornar a festa privada de réveillon, já segue com 85% dos 192 quartos ocupados.

Outros hotéis da cidade acreditam que com o anúncio oficial das atrações do réveillon de Campina Grande a procura por hospedagem deve aumentar nessa reta final de 2023.

– Acreditamos que com os shows divulgados várias pessoas ainda decidam passar a virada de ano em Campina Grande. Estamos prontos pra receber, revela Aluska Alves, gerente do Ibis Hotel Campina Grande.

A programação do réveillon de Campina Grande foi divulgada no primeiro dia útil após o feriado do Natal. Campinenses e turistas vão poder acompanhar às margens do Açude Velho os shows de Eliane, Fabiano Guimarães e Show Baile.