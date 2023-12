Prefeitura de Campina Grande se prepara para a 3ª Edição do festival de Artes Inclusivas

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), através da Gerência da Pessoa com Deficiência (PCD), está ultimando os preparativos para a realização do 3º Festival de Artes Inclusivas 2023, que acontece nesta sexta-feira, 29, a partir das 18h, no Teatro Municipal.

O evento já consagrado nesta época do ano, traz nesta edição, um verdadeiro culto de paz, fazendo uma retrospectiva de todas as atividades realizadas e voltadas às pessoas com deficiência na cidade.

O evento será aberto com um grupo de autistas, que estará interagindo com o grande público esperado para essa grande noite de Inclusão Social.

Uma das novidades deste ano, é a apresentação de um dueto de cadeirantes. O evento terá também todo um enredo continuado entre três personagens principais da noite, que serão: O TEMPO, representado por um autista, a ESPERANÇA, feito por uma garota cadeirante, e a FÉ, com uma outra cadeirante.

Uma outra novidade são as participações do professor Marley Martins, bailarino Bolshoi como coreógrafo e diretor de artes, e da professora Tássia Mayara, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV Malvinas (Semas), responsável por várias coreografias que farão parte do espetáculo.

Para a coordenadora da Pessoa com Deficiência, Edna Silva, será um momento muito especial, onde em mais uma oportunidade, a Inclusão Social será colocada em evidência em Campina, evidenciando dessa forma, todo um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Coordenação PCD, através da Secretaria de Assistência Social e que tem mudado para melhor, a vida de milhares de pessoas com algum tipo de deficiência.

“Iremos viver um lindo conto, baseado no tempo, a esperança e a fé. Um diálogo entre esses três personagens que vão retratar tudo o que ocorreu durante o ano de 2023, mas também enfatizando e buscando a paz, o amor, a empatia, a inclusão, de todas as pessoas, pois esse é o nosso principal objetivo. Será com certeza uma noite muito especial para todos nós”, disse a coordenadora.

Parcerias

Também estarão presentes vários parceiros, a exemplo do Instituto Brenda Pinheiro, voltado para cuidar das pessoas com autismo, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/CG, Instituto dos Cegos, Projeto Colo pra Mãe (Coord. PCD) , Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e ainda Artistas individuais que estarão somando com a edição do Festival, este ano.