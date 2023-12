O Cine Capitólio é um dos maiores patrimônios de Campina Grande. O antigo cinema, localizado no centro da cidade, está em ruínas, mas deve ser revitalizado em breve. Foi o que assegurou o secretário de Planejamento, Félix Araújo Neto.

À reportagem do Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, Félix não especificou a data de início das obras, mas confirmou que o processo licitatório já foi concluído e homologado pela Secretaria de Educação, que ficará responsável pela execução da reforma.

Ainda conforme o secretário, o Capitólio será transformado em cinema da educação e vai abrigar também uma biblioteca e um teatro.

– O Capitólio é mais uma conquista e estamos prestes a ver mais esse sonho se tornar realidade com o Cine Educação. É uma obra licitada que já tem empresa para executar e deve em breve iniciar. Esse projeto foi feito em duas etapas. A primeira é do cine, que terá miniteatro com 295 lugares, salas multiuso e uma biblioteca para os alunos da rede pública; em uma segunda etapa, será realizada a praça – ressaltou.