Natal Iluminado recebe atrações culturais nesta quarta-feira

O Natal Iluminado recebe, nesta quarta-feira, 27, mais uma noite de programação cultural promovida pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult). As apresentações acontecem na Estação das Luzes, no Açude Velho, onde vários segmentos artísticos, dentro da música e da dança, vão abrilhantar o largo do cartão postal da cidade.

Iniciando às 18h30, a noite começa com muito forró em uma apresentação de Ananias do Acordeon. Seguindo as apresentações, o Ballet Hadassa Costa apresenta trechos do espetáculo ‘O Quebra Nozes’.

Em seguida é a vez do Coral Imaculada Conceição, da Diocese de Campina Grande, que traz ao palco uma Cantata Natalina. O Coral Ju Araújo também participa do Natal Iluminado, com o musical “Deus Entre Nós”, com canções populares e religiosas, que celebram o nascimento de Jesus.

A Trupe Natalina também volta às margens do Açude Velho, levando animação e diversão às pessoas que estão aproveitando o Natal Iluminado.

Continuando os espetáculos, o Pastoril São José Operário leva a tradição do pastoril, cultura popular antiga que integra o ciclo de festas religiosas no período Natalino, onde as pastorinhas dançam, cantam e festejam o nascimento de Jesus. E o Coral Sud, composto por membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, finaliza a noite com canções religiosas.

Idealizado pela Prefeitura de Campina Grande, o Natal Iluminado é realizado através de uma ação intersetorial de várias secretarias e autarquias da gestão municipal, e vai até o dia 14 de janeiro, movimentando o setor cultural, além do desenvolvimento econômico da cidade Rainha da Borborema.