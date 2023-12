Funjope prorroga período de inscrições para agremiações

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), prorrogou o prazo de inscrições para projetos de cultura popular vinculados ao ciclo do carnaval.

Os interessados podem se inscrever até a sexta-feira (29). Para este edital, será disponibilizado o valor de R$ 846.900,00, e os projetos contemplados deverão ser executados no período de fevereiro a março de 2024.

Com este edital, de acordo com o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, a Prefeitura de João Pessoa está promovendo e estimulando o Carnaval Tradição nos aspectos das ala ursas, tribos indígenas, clubes de orquestras e escolas de samba, que ele considera uma parte importante e fundamental para os festejos carnavalescos.

“O Carnaval é a maior festa popular de todo o Brasil e João Pessoa tem se caracterizado também com um Carnaval Tradição que recupera a memória e a história da cidade de maneira muito forte. Prorrogamos esse edital, garantindo um tempo a mais para que as agremiações possam se inscrever, uma vez que tivemos alguns dias de feriado que geram dificuldade para que as pessoas possam fazer suas inscrições. Mas, fica tudo garantido até o dia 29”, ressalta.

Ao longo do ano, a Funjope fez um conjunto grande de reuniões com todas as agremiações, com a Liga das Escolas de Samba, com a Associação de Ala Ursas, para que todos se sintam representados, participativos e envolvidos no projeto de Carnaval.

Para o Carnaval 2024, a Fundação conseguiu aplicar 20% a mais de valor em relação a 2023. Durante o mês de janeiro, a Fundação vai dedicar toda uma programação ligada ao Carnaval com as prévias carnavalescas nos polos, ação que a Fundação tradicionalmente faz.

Inscrições – Cada agremiação carnavalesca pode inscrever apenas um projeto artístico-cultural e o processo de inscrição deve ser feito exclusivamente pela plataforma JP Cultura no endereço eletrônico https://jpcultura.joaopessoa. pb.gov.br/.

Todos os detalhes, como os documentos necessários e os formulários, podem ser conferidos no edital que consta no link https://transparencia. joaopessoa.pb.gov.br/#/ licitacoes?id=8882 ou na Secretaria do Fundo Municipal de Cultura (FMC).

Recursos – Os incentivos para as agremiações serão distribuídos entre as escolas de samba, totalizando R$ 179.500,00; Clubes de Orquestra, no total de 170.300; Tribos Indígenas, que receberão um total de R$ 187.500; Ala Ursas, para as quais será destinado o montante de R$ 309.600,00.