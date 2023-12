Prefeitura de Campina Grande divulga programação do Réveillon

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), divulgou a programação do Réveillon da cidade. O Largo do Açude Velho se tornará palco, na virada de 2023 para 2024, de um espetáculo de luzes e muita cultura com as apresentações do sanfoneiro Fabiano Guimarães, da Banda Show Baile e da Rainha do Forró, Eliane.

Abrindo a noite, a partir das 22h, o poeta Fabiano Guimarães promete levar ao público os maiores sucessos do forró, do tradicional ao estilizado. O artista disse estar honrado em integrar as atrações do Réveillon de Campina Grande, cidade que ama.

“Podem esperar que vou preparar um show bem especial e um repertório escolhido a dedo para que a gente comece 2024 com o pé direito. Vai ser daquele modelo que vocês já sabem”, convidou, Fabiano.

Seguindo com a programação, a banda Show Baile entra no palco da Estação das Luzes a partir das 23h30, com um repertório que vai abranger todos os estilos musicais, indo do pop rock dos anos 60, axé, até os sucessos atuais.

Encerrando a noite da melhor forma, a cantora Eliane animará campinenses e turistas e tratá as memória das noite d’O Maior São João do Mundo, dentro do Natal Iluminado.

A Rainha do Forró anunciou que seu show vai voltar ao tempo, com grandes sucessos, como “Brilho da Lua”, “Amor ou Paixão”, “Como Encontrar”, além de músicas com novos arranjos, presentes no seu DVD de 40 anos, gravado em João Pessoa.

“É uma alegria muito grande voltar a Campina Grande, ainda mais para celebrar a chegada do melhor ano de nossas vidas! Campina Grande é uma cidade que amo muito, que abraça a carreira de Eliane desde o inicio e não teria lugar melhor para juntos recebermos 2024. Tô chegando!”, disse a estrela.

O secretário de Cultura do município, Ronaldo Cunha Lima Filho, convidou a população em nome do prefeito Bruno Cunha Lima, além de enfatizar que o virada para 2024 será, sem dúvidas, o maior Réveillon já visto na cidade.

“Começará às 22h, às 00h teremos uma queima de fogos e por volta de 1h30 o grande show de Eliane, a Rainha do Forró. Contamos com a presença de todos na certeza que o ano de 2024 será um ano de muita paz, muita saúde e realizações”, ressaltou o secretário.

A programação de Réveillon integra a edição número 10 do Natal Iluminado, que iniciou em 30 de novembro e vai até 14 de janeiro. O evento é realizado pela Prefeitura, por meio de uma ação intersetorial entre várias secretarias e autarquias da gestão municipal.