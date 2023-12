O Natal na Usina entra na sua última semana de programação nesta quarta e quinta-feira (27 e 28) e tem como destaque o ator, poeta e compositor Lukete, a final da batalha de hip hop, apresentação de teatro com o Coletivo Gameleira e cultura popular com o Maracatu Nação Pé de Elefante. O evento, que ocorre na Usina Cultura Energisa, ainda conta com a tradicional Feirinha Gastronômica e Criativa. A entrada é gratuita.

A programação começa na quarta-feira com a apresentação de Lukete. Se você ainda não teve a oportunidade de testemunhar a incrível habilidade artística de Lukete, esta é a sua chance. Ator, poeta, compositor e apresentador, Lukete, conhecido por seu papel em “Mar do Sertão”, atração veiculada na TV aberta, leva ao público o seu sarau poético A Rima me deu Rumo, com textos próprios e de outros autores que o inspiram. A apresentação ocorre às 19h, no Palco Bonde.

Às 20h, o Coletivo Gameleira apresenta na Sala Vladimir Carvalho o espetáculo “Nina – O Experimento”. A peça é inspirada na dramaturgia de Plínio Marcos. A história gira em torno de Nina, uma mulher que enfrenta desafios diante da crise econômica, tornando-se um porto seguro para seu marido, Zé. Uma narrativa poderosa que mergulha nas complexidades da vida em um país desigual.

Quinta

Na quinta-feira, às 19h, ocorre a final da Batalha na Usina no Palco Bonde. Prepare-se para testemunhar talentos locais de hip-hop competindo em uma batalha de performances intensas. A da competição de rap reúne MCs da cidade para uma disputa de versos, que envolve habilidade, improviso e criatividade.

Encerrando a semana com chave de ouro, o Maracatu Nação Pé de Elefante traz para o palco da Sala Vladimir Carvalho, às 20h, a autenticidade da cultura nordestina. Fundado em 2008, o grupo não apenas oferece uma experiência musical única com a Bateria Trovoada, mas também realiza um impactante trabalho social através da cultura popular.

O projeto Natal na Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio da Energisa e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal- União e Reconstrução.

Serviço: Natal na Usina 2023

Quando: De a 2 a 30 de dezembro

Entrada: Gratuita

Site do evento: www.natalnausina.com.br