Globo decide unificar trio de apresentadores na transmissão do carnaval de 2024

A Globo terá o mesmo trio de apresentadores conduzindo a transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro em 2024. Milton Cunha, Karine Alves e Alex Escobar são os nomes responsáveis pela apresentação do Carnaval paulista e carioca.

A transmissão costumava ter diferentes apresentadores nas duas cidades. Em 2023, Rodrigo Bocardi e Aline Midlej foram os responsáveis pelos desfiles de São Paulo, enquanto Maju Coutinho e Alex Escobar conduziram no Rio de Janeiro.

Bocardi não foi bem avaliado internamente. Suas gafes e a repercussão ruim dos comentários foram preponderantes. Aline estará em processo de retorno de licença-maternidade, e a Globo entendeu que ela precisa ter um ritmo menos pesado.

Karine Alves é a nova aposta da Globo para a transmissão, substituindo Maju Coutinho. Ela é apresentadora esportiva e sambista declarada.

Os desfiles do grupo especial de São Paulo vão acontecer em 9 e 10 de fevereiro de 2024. No Rio de Janeiro, as escolas do grupo especial entram na Sapucaí em 11 e 12 de fevereiro do ano que vem.

O pré-Carnaval começa a fazer parte da transmissão da Globo em janeiro. A cobertura tem início oficialmente em fevereiro com a transmissão ao vivo da abertura do Carnaval de Salvador, com apresentação da jornalista Rita Batista.

*folhapress