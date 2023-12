A tradição da ceia natalina em família na véspera de Natal vem ganhando um novo ritual ao longo dos 10 anos do Natal Iluminado de Campina Grande. Muitas famílias decidiram realizar um passeio pelas estações da festa e algumas resolveram até fazer a ceia no próprio local.

Um exemplo foi a família de José Marcos, que saiu do bairro das Três Irmãs com a esposa, os filhos, os sogros, cunhados, irmãs e sobrinhos para celebrar o Natal no Açude Velho. Foram 12 pessoas da mesma família reunidas na Vila Gastronômica Aquarela, localizada ao lado da Árvore de Natal.

“A gente quis passar um momento diferente com a família e a decisão foi vir pela primeira vez este ano aqui. Viemos celebrar aqui que está bem bonito”, afirmou.

Para o filho de José, Bento Silva, de 12 anos, a programação escolhida não podia ser melhor. “Foi bom demais. Estou com minha família, comi salgados, tomei refrigerante. Tem coisa melhor não e a decoração está bonita “, justificou Bento.

A família de Mikael Souto também decidiu passear pelas Estações do Natal Iluminado na véspera de Natal. Acompanhado da esposa, da sogra, do pai, da filha e dos sobrinhos ele saiu do bairro das Malvinas pela quinta vez para visitar o evento.

“A beleza da decoração nos motivou para um passeio em família. É preciso divertir as crianças e depois a gente volta para casa para a ceia”, afirmou.

As crianças foram protagonista na motivação para as famílias realizarem o passeio natalino e aqueles que estão na festa oferecendo produtos e servidos para o público infantil tiveram uma véspera de Natal de muito trabalho.

“Hoje, graças a Deus o movimento está muito bom. Nos surpreendeu. A nossa ceia de Natal vai ter que esperar um pouquinho porque a gente deve ficar até meia noite por aqui. “, disse José Carlos Junior, proprietário do serviço de passeio do ônibus temático.

Uma das passageiras que escolheu o passeio no ônibus foi Vanessa Lourenço. Juntamente com o esposo ela saiu do bairro do Araxá e levou a filha para a atividade festiva. “É um momento de diversão, de descontração para nós que vivemos um tempo tão corrido”, afirmou Vanessa, que chegou no Açude às 19h e programou voltar para casa às 23h.

Com uma permanência dos visitantes em uma média de 3 a 4 horas no local, os comerciantes das áreas gastronômicas tiveram uma véspera de Natal iluminada. “Como a gente pode notar aqui tá bem lotado, por ser dia 24 a gente achou que viria menos. O movimento vai atrasar minha ceia em casa, o pessoal que trabalha comigo já estava querendo ir, mas tô segurando, esticando um pouquinho porque o movimento está bom”, disse o comerciante de crepe Valter Araújo.

Em todas as três Estações a movimentação foi intensa. Foram muitas famílias circulando, fazendo fotos nos espaços instagramáveis, visitando a Casa de Papai Noel e dando uma pausa para confraternização, saboreando os pratos das Vilas Gastronômicas como uma forma de celebrar o Natal.