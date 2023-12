Saiba o que assistir na TV neste feriado de Natal; canais abertos

CULTURA

08h20 Mundo Ripilica – As Aventuras de Lilica, a Coala : T1 EP8 – De Quem É Esse Ovo?

08h30 Milo : T1 EP13 – Milo, o Botânico

08h45 Simon, o Supercoelho : Patinar É Demais; Perdido na Neve

08h55 Bluey : T2 – Piscina de Natal; Dupla de Babás

09h10 Octonautas : T1 EP52 – O Grande Resgate de Natal

09h40 Dino Ranch : T1 – Alerta de Tempestade

09h55 Martin Manhã : T4 EP47 – O Circo das Travessuras

10h10 O Show da Luna! : T2 EP13 – Um Recadinho do Algodão

10h25 44 Gatos : T1 EP42 – O Ajudante do Papai Noel

10h40 My Little Pony – A Amizade É Mágica : T1 EP10 – A Praga do Século

11h05 O Piano Mágico da Ju : T2 EP8 – Timbre

11h15 Tainá e os Guardiões da Amazônia : T1 EP19 – História de Peixe-Boi

11h30 Turma da Mônica : É Natal!

11h33 Turma da Mônica : O Natal Legal do Cebolinha

11h34 Turma da Mônica : O Papai Noel que Existe Dentro de Você!

11h37 Turma da Mônica : Quando Chega Dezembro

11h39 Turma da Mônica : Um Plano Infalível de Natal

11h40 Morgana & Celeste : As Pirâmides do Egito

11h44 Zupt! Com o Senninha : T1 EP13 – Imaginação

11h45 Quintal da Cultura : Especial de Natal

12h00 Jornal da Tarde

12h44 Pronto Atendimento : Planos de Saúde

12h45 Peppa Pig : T6 – Tesouro Enterrado; Natal no Hospital; Dia de São Valentim

13h00 Kid-E-Cats : T1 EP24 – Papai Noel e a Fada do Gelo

13h05 Ana Bolinha : Pandeiro

13h15 Oi, Duggee! : T1 EP30 – Duggee e o Distintivo do Boneco de Neve

13h20 Simon, o Supercoelho : Patinar É Demais; Perdido na Neve

13h30 Um Herói do Coração : A Galinhazinha; Ajuda a Nesho a Encontrar Ferramentas; Borboletinha; Rumo ao Espaço

13h45 Martin Manhã : T4 EP47 – O Circo das Travessuras

14h00 Vera e o Reino do Arco-Íris : T2 EP7 – O Espirro Cósmico

14h30 Octonautas : O Natal dos Vegimais

15h00 44 Gatos : T1 EP42 – O Ajudante do Papai Noel

15h15 Bluey : T2 – Piscina de Natal; Dupla de Babás

15h30 O Show da Luna! : T2 EP13 – Um Recadinho do Algodão

15h45 O Piano Mágico da Ju : T2 EP8 – Timbre

16h00 My Little Pony – A Amizade É Mágica : T1 EP10 – A Praga do Século

16h25 Morgana & Celeste : As Pirâmides do Egito

16h29 Zupt! Com o Senninha : T1 EP13 – Imaginação

16h30 Quintal da Cultura : Especial de Natal

16h45 Turma da Mônica : É Natal!

16h47 Turma da Mônica : O Natal Legal do Cebolinha

16h50 Turma da Mônica : O Papai Noel que Existe Dentro de Você!

16h55 Turma da Mônica : Quando Chega Dezembro

16h57 Turma da Mônica : Um Plano Infalível de Natal

17h00 O Mundo de Mia : T2 EP9 – Falando com Pedras

17h30 Transformers – A Centelha da Terra : T1 EP10 – Era da Evolução

18h00 A Pior das Bruxas : T3 EP3 – Mamãe Mágica

18h30 Irmão do Jorel : T2 EP9 – Então É Natal

18h39 Pronto Atendimento : Planos de Saúde

18h40 Shaun, o Carneiro: Aventura de Natal

19h10 Metrópolis

19h15 Cinematógrafo : T7 EP7 – Cinema Francês Contemporâneo

19h45 Repórter Eco

20h15 Rivelino, Histórias do Tempo que Voa

21h00 Jornal da Cultura

22h00 Roda Viva

23h45 Sr. Brasil

00h45 Contos da Meia-Noite

01h00 Repertório Popular

02h00 Saúde Brasil

02h30 Jornal da Cultura

03h30 Educação Brasileira

04h00 Cabaret Literário : Vicente de Carvalho – O Poeta do Mar

SBT

08h00 Feriadão SBT Especial de Natal

13h30 SBT Esporte Rio

14h15 Fofocalizando : Especial de Natal

16h30 O Poderoso Chefinho

18h00 Feriadão SBT Especial de Natal

19h55 SBT Brasil

20h45 A Infância de Romeu e Julieta

21h30 Cúmplices de um Resgate

22h15 Programa do Ratinho

00h00 The Noite com Danilo Gentili

01h00 Operação Mesquita

01h30 SBT News na TV

GLOBO

08h15 Bom Dia Brasil

09h25 Encontro Com Patrícia Poeta

10h35 Mais Você

11h45 RJ1

13h00 Globo Esporte

13h25 Jornal Hoje

14h45 Mulheres de Areia

15h25 Sessão da Tarde – O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

17h05 Vale a Pena Ver de Novo

18h25 Elas Por Elas

19h10 RJ2

19h40 Fuzuê

20h30 Jornal Nacional

21h20 Terra e Paixão

22h25 Tela Quente – Frozen 2

00h15 Jornal da Globo

01h05 Fuzuê

01h50 Comédia Na Madruga

02h40 Corujao

04h00 Hora Um

RECORD

08h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

11h50 Balanço Geral

15h30 A Terra Prometida

16h30 Cidade Alerta

17h10 Jornal da Record – 24h

17h15 Cidade Alerta

17h40 Jornal da Record – 24h

17h45 Cidade Alerta

18h00 Cidade Alerta

18h50 Cidade Alerta

19h55 Jornal da Record

21h00 Jezabel

21h45 Quando Chama o Coração

22h45 Família Record

00h30 Jornal da Record – 24h

00h45 Entre Linhas

02h00 Dicas de Amor

02h30 Palavra Amiga

03h30 A Última Porta

04h00 Nosso Tempo

04h30 Corrente dos 70

04h50 Prosperidade com Deus

REDE TV!

08h30 Ultrafarma

09h00 Manhã do Ronnie

09h30 Manhã do Ronnie

10h25 Vou te Contar

11h50 A Hora do Zap

12h30 Viva Sorte

13h00 Igreja Universal do Reino de Deus

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Igreja Universal do Reino de Deus

18h00 W – Dois Mundos

18h40 Hora de Ação

19h20 RedeTV! News

20h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

21h30 TV Fama

22h40 Na Grelha com Netão

23h45 Leitura Dinâmica

00h40 A Hora do Zap

01h50 João Kléber Show

03h00 Igreja da Graça no Seu Lar

BAND

08h00 Bom Dia, Favela

08h30 Bora Brasil

09h25 The Chef com Edu Guedes

11h00 Jogo Aberto

12h00 Os Donos da Bola

13h00 De Onde Vem

13h30 Vem com a Gente

14h30 Melhor da Tarde com Cátia Fonseca

16h00 Brasil Urgente Rio

17h00 Brasil Urgente

18h50 Jornal do Rio

19h20 Jornal da Band

20h30 Melhor da Noite

22h00 Perrengue do Dia

22h45 Outlander : T5 EP9 – Monstros e Heróis

23h45 Jornal da Noite

00h45 A Inveja Mata

02h15 Doc. Bandsports

03h00 Jornal da Band

04h00 1º Jornal

