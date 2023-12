Cantora celebra Natal após fim de tratamento e casamento

Este será o primeiro Natal de Preta Gil após o fim de seu tratamento contra um câncer no intestino. A cantora de 49 anos celebrou a data neste domingo (24) e comemorou com uma mensagem em seu Instagram.

Em 2023, ela também terminou seu casamento com Rodrigo Godoy após descobrir uma traição.

“Eu só tenho que agradecer o menino Jesus por todas as vitórias e livramentos. Amém! Feliz Natal a todos”, escreveu.

Ela recebeu um afago de sua amiga Carolina Dieckmann, que comentou: “Mudando a casinha… Já quero ver minha Iemanjá protegendo mais um cantinho daí!”.

Preta foi diagnosticada com câncer em janeiro e anunciou o fim do tratamento oncológico em dezembro, após uma cirurgia de retirada da bolsa de ileostomia e reconstrução do trato intestinal.

A artista revelou que, durante o tratamento, descobriu uma traição por parte de seu ex-marido. A separação, todavia, veio antes da descoberta.

“Meu diagnóstico veio em janeiro, eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição porque ele me abandonou com câncer, ele, literalmente, me abandonou”, disse em uma entrevista ao De Frente com Blogueirinha.

Segundo ela, ele a traiu por 7 meses, mesmo após o diagnóstico.

2024 traz boas notícias para a cantora, que volta a se apresentar no Carnaval, colocando o Bloco da Preta novamente nas ruas.

* SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)