Feriado: Confira as opções de lazer para as famílias em João Pessoa

João Pessoa é conhecida por suas belezas naturais e pelo Centro Histórico rico e esplêndido. E, para quem está na quarta capital mais antiga do Brasil nesta segunda-feira (25), feriado de Natal, pode aproveitar o dia para realizar passeios gratuitos com a família.

Principalmente para quem quiser deixar registrado esse feriado religioso, já que a iluminação natalina deixou a cidade ainda mais linda e fazendo sucesso entre os moradores e turistas.

Pela manhã, se a escolha for banho de mar ou passeios na praia, as opções são muitas. João Pessoa se destaca entre as cidades litorâneas do País pelas belas praias, de águas mornas, transparentes e limpas.

São 24 km de orla e nove praias, lembrando que as urbanas – mais acessíveis, estão entre as belas praias e mais visitadas, a exemplo do Cabo Branco, Manaíra, Tambaú e Bessa.

Entre os espaços que oferecem diversão ao ar livre, também está o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, que alia diversão e aprendizado à todas as faixas de idade.

São mais de 380 espécies de animais silvestres e exóticos. No local, ideal para um piquenique ou desfrutar dos lanches dos quiosques nas suas dependências, também é possível desfrutar do passeio de pedalinhos no lago e de trenzinho pela extensão do parque.

Iluminação natalina – As ações da Prefeitura transformaram as ruas da Capital, do Centro à Orla, em uma cidade iluminada para as comemorações do nascimento de Jesus Cristo.

A decoração é composta por itens diversos, milhares de lâmpadas de LED, que contornam objetos e dão forma a símbolos natalinos, tradicionais da época.

Na Lagoa, o show de luzes ganha força com o presépio do menino Jesus. No local, os pais poderão ainda desfrutar com os filhos dos brinquedos do parque de diversões que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) manterá funcionando até o dia 6 de janeiro.

Já o Busto de Tamandaré ganhou mais brilho e cores com a decoração da época, permitindo um grande show dentro do espírito natalino de cada visitante.

Quem for à praia na Capital na noite de Natal também vai poder assistir à apresentação da Banda Sinfônica da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec) e Coral com alunos de escolas da rede de ensino municipal. O evento está programado para às 18h, no Busto de Tamandaré.