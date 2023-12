Programação cultural neste final de semana em João Pessoa

O Natal na Usina deste final de semana traz em sua programação grandes destaques da música paraibana. No palco da Usina Cultural Energisa vão passar nomes como Bixarte, Escurinho, Glaucia Lima e Menestréis MCs. Ainda tem cultura popular com cavalo marinho e para a criançada performances e contação de histórias e a Feirinha Gastronômica e Criativa. A entrada é franca e não perca essa oportunidade de prestigiar a cultura paraibana.

A sexta-feira começa com o show do percussionista, compositor e cantor Escurinho. O evento começa às 20h, na Tenda da Música. Ele é um dos nomes mais importantes da música nordestina, com uma trajetória que se confunde com a do seu amigo e parceiro Chico César, com quem fundou o Grupo Ferradura na década de 70.

Escurinho tem cinco cds e um dvd gravados, além de várias trilhas para teatro, como a do espetáculo Vau da Sarapalha. Sua música mistura regionalismo, poesia urbana, sons indígenas e africanos e rock, numa combinação explosiva que faz o público dançar e se emocionar.

Já às 22h, na Sala Vladimir Carvalho, a cantora e compositora Gláucia Lima apresenta o show REDE, que reúne canções e poemas produzidos na Paraíba, fruto de um trabalho de pesquisa ao longo de sua carreira.

O repertório fala do dia a dia do povo brasileiro, suas questões políticas e ambientais, de trabalho, de suas dores e seus amores, através de ritmos diversos, como maracatu, xote, coco, salsa, ijexá e outros.

Sábado

O sábado é dedicado à arte e à pluralidade na Usina. Às 16h,no Espaço Criança, o Ponto de Cultura Castelo de Histórias faz uma sessão de contação de histórias, oficinas artísticas e palhaçarias que despertam no público um olhar diferenciado para as histórias e a ludicidade. O projeto de difusão literária é uma ótima opção para as crianças e suas famílias.

Às 17h, no Palco Bonde, a performance de Fernanda Ferreira traz uma celebração aos valores culturais negros/afrobrasileiros de comunidade, por meio de sessões de narração de histórias e performances musicais. O espetáculo “Kwanzaa Gira Contos e Cantos Afroparaibanos” visa fortalecer os princípios éticos que constituem o povo forjado sob as bases culturais africanas. Kwanzaa é uma festa de origem africana que celebra os valores da vida, da família e da comunidade.

Na Tenda da Música, às 19h, o show de Bixarte abre a programação musical com muita energia e atitude. A artista travesti é uma das revelações do rap nacional. Seu álbum TRAVIARCADO traz ritmos latinos, etnopop, trap, batidas do Kettu e influências de R & B, além de participações de artistas trans como Urias, Winnit e Julian.

Suas músicas falam da necessidade de respeito e reconhecimento das travestis e pessoas trans como seres humanos, e também de inquietação e fúria diante das opressões. Bixarte é uma voz potente e necessária na cena musical brasileira.

Às 21h, no Palco Bonde, teremos a performance do Cavalo Marinho com a Mestra Tina, abrindo espaço para a cultura popular da Paraíba. E, encerrando a programação desta semana, Menestréis MCs fazem um show às 22h, na Sala Vladimir Carvalho, lançando oficialmente o álbum “Favela Novos Astros”.

A apresentação inédita vai mostrar um pouco da realidade e dia adia vivenciado pelos artistas através da musicalidade expressada em seus versos, flows, batidas, samples, rimas e ritmos.

O projeto Natal na Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio da Energisa e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal- União e Reconstrução.