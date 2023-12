Tem uma paraibana selecionada para o The Voice

A talentosa cantora paraibana Grazi Vilanueva representa o estado da Paraíba no palco do The Voice Brasil.

Grazi compartilhou sua emocionante experiência na audição do programa e revelou a escolha da música.

“A audição foi bem especial para mim, pois tentava há algum tempo chegar ao palco do The Voice. Foi um sonho realizado, tanto para mim quanto para a minha família. Estou muito feliz”, destacou.

Com uma carreira consolidada, a artista escolheu homenagear a renomada cantora Gal Costa em sua apresentação.

“Já faço uma homenagem a Gal em minha carreira, e a escolha da música foi em acordo com o produtor. Foi uma decisão emocionante e instantânea”, revelou.

Ao ser questionada sobre a seleção do time, Grazi enfatizou que a emoção do momento é determinante.

“Às vezes, pensamos em escolher alguém antecipadamente, mas a emoção do momento nos leva a decisões instintivas, tocadas pelo coração. Optei por escolher um que me tocou profundamente naquele momento mágico”, explicou.

*com informações da TV Cabo Branco