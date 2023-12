Orquestra Sinfônica de João Pessoa realiza último concerto de 2023

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, vinculada à Fundação Cultural (Funjope), realiza, nesta sexta-feira (22), o último concerto da temporada 2023.

Sob a regência do maestro Nilson Galvão, a apresentação acontece no Centro Cultural São Francisco, Centro Histórico da cidade, a partir das 19h.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que esse concerto é realizado com uma felicidade muito grande porque, há dois anos, a Fundação está trabalhando em parceria com o Museu de São Francisco.

Ele diz que a Orquestra tem agora um ambiente muito propício para o desenvolvimento dos seus ensaios e a realização de seus concertos mensais.

“O público entendeu isso muito bem. Todos os meses conseguimos a adesão de um público imenso e virou um hábito para o pessoense assistir aos nossos concertos. Agradeço demais ao maestro, aos músicos, às musicistas pelo empenho, pela capacidade criativa que desenvolvem ao longo de todo esse período. Agora vamos planejar o próximo ano, seguramente mantendo essa parceria com o Museu e desenvolvendo novos aspectos para nossa Orquestra Sinfônica Municipal”, acrescenta.

O maestro Nilson Galvão declara que o concerto vai ter essa ideia de comemoração do Natal.

“Vamos ter música natalina, solistas, coral. Vai ser um concerto bonito, não só com temas natalinos em relação à parte musical, mas também à parte falada, do texto, das músicas corais com o texto de Natal que fala dessa tradição judaico-cristã do nascimento de Jesus Cristo”, declarou.

O concerto será dividido em três partes. A primeira só com a Orquestra.

A segunda parte com a Orquestra e solistas, trazendo obras que remetem à adoração a Deus, o Cântico de Maria que se encontra na Bíblia, no livro de Lucas, e que ela canta quando se dá conta que está grávida de Jesus Cristo; e a terceira parte que reúne a Orquestra e o Coro Villa-Lobos, encerrando o concerto, com a famosa ‘Noite Feliz’.

“Agradecemos demais ao público por ter sido extremamente assíduo, nos apoiando enquanto Orquestra, enquanto entidade pública que está sempre buscando trazer as melhores programações, e também convidamos a estar conosco no ano de 2024 no nosso primeiro concerto, em março”, convida.

O padre Marcondes Meneses, diretor do Centro Cultural São Francisco, destacou que tem a maior alegria de ter a parceria com a Funjope, a partir da apresentação da Orquestra Sinfônica, que fez do Centro Cultural a sua sede, o seu espaço.

“Nós abrimos todas as nossas portas para que esta instituição tão importante para a arte, a cultura e a música em João Pessoa, pudesse ensaiar, se apresentar, e estamos encerrando com esta magnífica apresentação”, destacou.

Ele reforçou que só tem a louvar e agradecer pela parceria com a Prefeitura de João Pessoa, através da Funjope e de seu diretor, Marcus Alves. “Que possamos, em 2024, fazer com que esta experiência se propague e continue cada vez mais exitosa”, concluiu.