Vila do Artesão apresenta Danças Populares no Natal Iluminado de CG

Nesta quarta-feira, 20, a Vila do Artesão será palco para a apresentação de Danças Populares do Centro Cultural Lourdes Ramalho, uma atração imperdível da programação natalina do evento “Natal Iluminado”.

A apresentação é fruto de uma colaboração entre a Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde) e as secretarias de Assistência Social (Semas), Educação (Seduc) e da Cultura (Secult) de Campina Grande.

A apresentação está programada para acontecer das 16h às 18h, na Vila do Artesão, localizada na avenida Almeida Barreto, s/n, bairro do São José.

Na quinta-feira, 21 de dezembro, será a vez das Alunas da Terceira Idade do Centro Cultural Lourdes Ramalho se apresentarem, seguidas pela chegada do Papai Noel na sexta-feira, 22, encerrando as festividades natalinas na Vila do Artesão.

Este período festivo oferece aos visitantes e turistas uma experiência única, combinando as tradições natalinas com o patrimônio cultural da Vila do Artesão.

A programação do Natal Iluminado na Vila do Artesão promete envolver os espectadores no verdadeiro espírito natalino. Além de proporcionar entretenimento, a iniciativa busca atrair ainda mais visitantes para este ponto turístico da cidade.

Confira a programação das apresentações na Vila do Artesão:

14/12/2023 – Pastoril

15/12/2023 – Coral STTP

16/12/2023 – Orquestra Lira

20/12/2023 – Danças Populares do Centro Cultural Lourdes Ramalho

21/12/2023 – Alunas da Terceira Idade do Centro Cultural Lourdes Ramalho

22/12/2023 – Chegada do Papai Noel à Vila do Artesão.