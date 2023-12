O Natal é uma época de celebração, de união e de valorização da cultura. E nada melhor do que aproveitar essa data para prestigiar o trabalho de mulheres que fazem a diferença na literatura, no teatro e na cultura popular da Paraíba. É isso que propõe o projeto Natal na Usina na programação desta quarta (20) e quinta-feira (21), na Usina Energisa, em João Pessoa. A entrada é gratuita.

Na quarta-feira (20), às 19h, no Palco Bonde, haverá o lançamento dos livros ‘Precisamos matar nossas bonecas’ (Deborah Dornellas) e ‘Amorzinho’ (Débora Gil Pantaleão), seguido de um bate-papo com as autoras, mediado pelo jornalista André Cananéa. As obras abordam temas como amor ,identidade, violência e resistência, sob a perspectiva feminina e poética.

Às 20h, na Sala Vladimir Carvalho, o grupo de teatro Parahyba Rio Mulher apresenta o espetáculo ‘Fevereiro ou Fica, vai ter bolo’, um solo da atriz Natália Sá, que fala sobre o luto pela morte de sua mãe, em fevereiro de 2019. A peça é um ensaio sobre a dor e a celebração da vida, que dialoga com os contextos políticos e sociais atuais, marcados pela pandemia deCovid-19 e pela perda de tantas vidas.

Na quinta-feira (21), às 19h, no Palco Bonde, a Batalha da Usina traz a terceira eliminatória da competição de rap, que reúne MCs da cidade para uma disputa de versos, que envolve habilidade, improviso e criatividade. A Batalha da Usina é um espaço de expressão e de valorização da cultura hip hop, que também é protagonizada por mulheres.

Às 20h, na Sala Vladimir Carvalho, a Mestra Vó Mera e o grupo Suas Netinhas encerram a programação do Natal na Usina com uma apresentação de cirandas e cocos de sua autoria. Vó Mera é uma referência na cultura popular da Paraíba, com mais de 50 anos de carreira, e Netinhas é um grupo formado apenas por mulheres, que mantém viva a tradição dos ritmos afro-brasileiros.

Além das atrações culturais, quem passar pela Usina Energisa ainda pode conferir e aproveitar a Feirinha Criativa e Gastronômica Dia Verde, visitar as exposições de Papais Noel, de fotografias dos 10 anos do evento e do concurso de presépios.

Para quem puder, o evento também é solidário: basta doar 1kgde alimento não perecível ou brinquedos, que serão destinados à Central Única das Favelas – Cufa.

O projeto Natal na Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio da Energisa e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal- União e Reconstrução.

Serviço

Natal na Usina 2023

Quando: De a 2 a 30 de dezembro

Entrada: Gratuita ou 1kg de alimento não perecível

Site do evento: www.natalnausina.com.br