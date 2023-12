Parque Arruda Câmara promove ‘Natal Animal’ em JP

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, realiza nesta terça-feira (19), quarta-feira (20) e quinta-feira (21), Enriquecimento Alimentar Temático de Natal, oferecendo aos animais guirlandas e embrulhos recheados dos alimentos prediletos de suas dietas.

É como se os bichinhos recebessem presentes antecipados de Natal! A atividade acontece pela manhã, entre às 9h e 11h, e à tarde, entre às 13h e 15h, e tem como um dos objetivos promover mais conhecimento aos visitantes sobre a rotina do zoológico.

Durante essas manhãs e tardes, o zoológico estará em clima festivo, com atividades que vão deixar os animais e os visitantes animados. As guirlandas e embrulhos, feitos com alimentos que fazem parte da dieta dos bichos, estão sendo preparados com todo carinho pela dedicada equipe do setor de nutrição.

Essa ideia vai além de simples decorações. Os alimentos serão embrulhados como verdadeiros presentes, em material apropriado, proporcionando aos animais uma experiência de descoberta e diversão, e estimulando o instinto natural de cada espécie.

“É uma forma lúdica de celebrar o espírito natalino, integrando os cuidados diários dos animais com o clima de festa”, explicou a zootecnista Cíntia Cleub.

Programação:

Terça-feira (19)

Manhã – das 9h às 11h.

Ilha

Galegos

Tarde – das 13h às 15h.

Tamanduás

Saguis

Furões

Quarta-feira (20)

Manhã – das 9h às 11h.

Guaxinins

Iraras

Tarde – das 13h às 15h

Quatis

Aves

Quinta-feira (21)

Manhã – das 9h às 11h.

Grandes felinos

Gatos do mato

Tarde – das 13h às 15h

Mourisco

Jaguatiricas

Serviço – Localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Roger, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) funciona das 8h às 17h, com venda de ingresso até as 16h. A entrada custa R$ 3,00, sendo que crianças com até 7 anos e idosos acima de 65 anos não pagam.