Editora da Universidade Estadual lança e-book sobre a história de Luiz Gonzaga

Uma das obras mais esperadas sobre Luiz Gonzaga. Depois de muitos anos de pesquisa, a Editora da Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB) acaba de disponibilizar o livro “Reino do Baião”, de autoria do jornalista e pesquisador Francisco Antônio Vieira da Nóbrega, o Xico Nóbrega.

A obra com selo Latus 2023, na versão e-book é apresentada nesta quarta-feira (13), que celebra o “Dia do Forró”, 34 anos após a morte de Luiz Gonzaga e 111 anos do nascimento do artista que cantou o Nordeste em todas as suas expressões.

Na obra, Xico Nóbrega mergulha na história da existência de Gonzaga, demonstrando que da vida nasceu a inspiração para a música.

A pesquisa se aprofunda na carreira e, o que é um aspecto único da obra de Xico, joga luzes nas parcerias com mais de 240 compositores, desde nomes consagrados como o cearense Humberto Teixeira e o pernambucano Zé Dantas, autores de grandes clássicos imortalizados na voz do “Rei do Baião”, a exemplo de Asa Branca composta em 1947.

Trata-se de um livro de 401 páginas, explorando nuances inéditas da vida e da obra do maior artista nordestino de todos os tempos.

No livro eletrônico, conforme enfatizou Antônio de Brito Freire, que assina a apresentação, Xico Nóbrega convida os leitores a conhecer e descobrir nuances inimagináveis da grande obra poética, melódica e rítmica do Rei do Baião, a qual está aberta a tantos campos do saber.

“Se nos determos nesse debate literário e evidenciarmos a grande obra de Luiz Gonzaga com seus parceiros, teremos que dialogar com o campo teórico da Literatura Comparada, o que de certa forma aproximaria o cantador brasileiro de grandes vultos da literatura universal, tendo em vista que a sua obra cantada apresenta nítidas características de cantigas trovadorescas medievais de escárnio, maldizer, de amigo e de amor”, diz na apresentação.

O livro é fruto da longa pesquisa do jornalista que fez várias viagens aos mais recônditos lugares para buscar os minimalismos gonzagueanos com a finalidade de confrontar ou acrescentar ao buscar dados corretos sobre a música e a vida de Gonzaga.

Xico Nóbrega mergulha na história da existência de Gonzaga, demonstrando que, na vida nasceu a inspiração para a música. O autor vai mais além, apresenta peculiaridades biográficas inéditas ou pouco divulgadas, como a carreira militar do “Soldado Nascimento”, reprovado num teste de arcordeon de 80 baixos, e de compositor de músicas instrumentais.

No entanto, o livro não é só biografia e apenas o estudo da vida de Gonzagão. A pesquisa se aprofunda na carreira e, o que é um aspecto único da obra de Xico, joga luzes nas parcerias com mais de 240 compositores, desde nomes consagrados, e tem com aqueles pouco conhecidos, como Luiz Guimarães, Severino Ramos, passando por José Marcolino, Rosil Cavalcanti, José Clementino, Antonio Barros, Cecéu, Onildo Almeida. Também estão no livro os parceiros como Dominguinhos, seu herdeiro musical, Marinês, Elba Ramalho, Fagner, Alcymar Monteiro, dentre outros.

Xico Nóbrega, embevecido da sanfona, da voz e da poética do “cantador de Exu”, apresenta as duas fases fundamentais da carreira de Luiz Gonzaga, sendo o primeiro como solista de sanfona, depois como cantador.

Os gêneros que gravou, na aliança cultural, com os compositores que são fundamentais nas diversas fases da sua discografia, o caracteriza como um fenômeno cultural. O livro pode ser baixado de graça no endereço eletrônico https://eduepb.uepb.edu.br/e-books/.