Aprenda a organizar o ´amigo secreto´ para evitar contrariedades

O tradicional amigo secreto, brincadeira em que amigos e familiares trocam presentes nas festas de fim de ano, tem se modernizado nos últimos anos.

Retirar o papelzinho com o nome da pessoa de uma caixa ainda faz sucesso, mas aplicativos e sites ajudam no sorteio, especialmente a evitar que você tire seu próprio nome.

Basta digitar o termo “amigo secreto” em um site de buscas ou pelo celular no App Store ou no Play Store que aparecem várias opções para fazer o sorteio online.

A forma de presentear também pode ser inovada. Em vez de pedir um presente, é possível pedir para que o seu amigo secreto deposite o valor combinado em uma ONG que você apoie.

Aliás, antes de definir tipos e valores dos presentes, deve-se escolher como será a brincadeira de revelação. Há muitas opções para fugir do tradicional; veja algumas a seguir.

Inimigo secreto: consiste em dar um presente criativo e engraçado que traduza uma características do colega, como um caderno de caligrafia para quem tem a letra feia, ou uma agenda para quem chega atrasado.

Amigo anjo: cada um oferece algo agradável para o amigo secreto antes do dia da festa, como uma visita ou flor.

Amigo solidário: todos levam um presente, um alimento ou um brinquedo para doar a projetos sociais.

Amigo fora de hora: o encontro acontece antes ou depois das datas tradicionais de Natal e Ano Novo, mas com as mesmas características e espírito coletivo.

Amigo pet: a brincadeira pode ser apenas para os animais da casa, que são levados pelos tutores para a festa, com direito a troca de presentes e petiscos, ou eles também podem integrar o amigo secreto da família, como mais um participante.

Amigo ladrão: o sorteio é realizado no dia da festa e cada um retira um número. Os presentes ficam numa mesa. A pessoa com o número um inicia a revelação e o amigo escolhe o presente pela embalagem.

A partir daí, todos os próximos revelados podem optar entre os presentes embalados ou os já escolhidos, roubando o objeto do colega.

A dica do amigo ladrão é roubar apenas se tiver certeza de que a outra pessoa vai levar na brincadeira; ou se o presente tiver muita relação com a sua personalidade, como um marcador de truco, o jogo que você adora, ou um fone de ouvido, que está precisando.

“O critério para o ‘roubo’ não pode ser só o preço do presente, ou você vai passar a mensagem de que é interesseiro”, diz Katia Brembatti, especialista em comunicação empresarial da Universidade Positivo.

PRECISO MESMO PARTICIPAR?

Negar-se a participar da comemoração pode não pegar bem, especialmente no ambiente profissional, já que a ideia é estreitar laços. Porém, se você não se sentir confortável, recuse gentilmente.

Se você sortear um colega ou familiar do qual não goste muito, aproveite para exercitar o espírito de união e alegria, propícios desta época.

“Quando entramos nessa brincadeira, já devemos estar cientes de que podemos pegar alguém com pouca afinidade. Então, coloque um sorriso no rosto, tome cuidado na hora do discurso para não falar algo indevido e siga o jogo”, enfatiza Vanessa Ramos, assessora de eventos e especialista em mercado de luxo e etiqueta.

Em ambiente de trabalho, hora de fazer a lista de participantes, não esqueça ninguém, inclusive colegas externos, como porteiros e ajudantes da limpeza. Mas não insista.

“Convidar forçando a pessoa a participar pega mal. Melhor é explicar a confraternização e dizer que, se ele se sentir à vontade e quiser fazer parte, será muito bem-vindo”, sugere o doutor em administração, Luiz Pinheiro, da Universidade Positivo. “É uma forma bacana e gentil e se sentir lembrado.”

SIGA AS REGRAS AO COMPRAR PRESENTES

Para evitar constrangimentos, é preciso definir valor mínimo e máximo para os presentes. Eles podem ser de escolha pessoal ou coletiva, como todos darem livros, fotografias, produtos manuais e até eróticos. Tudo combinado entre os participantes.

É importante atentar aos gostos e restrições do amigo. Não corra o risco de dar um vinho a alguém que não bebe ou um chocolate a quem é diabético.

“Pesquise sobre os gostos da pessoa com outros colegas ou nas redes sociais, as coisas que costuma usar, os lugares que frequenta”, orienta Vanessa Ramos.

Na dúvida, diz ela, prefira lembranças genéricas, neutras, dentro da faixa de preço estabelecida, mesmo que seu amigo seja o chefe. “Não exagere no presente para não passar a ideia de puxa-saco”, observa Ramos.

Pensar nos detalhes na hora de presentear é outra forma de demonstrar carinho. “Caprichar na embalagem também é uma boa ideia, ainda que dentro tenha só uma lembrança. Você recebe primeiro com os olhos.”

NÃO COMETA GAFES NA REVELAÇÃO

Na hora de revelar os amigos, é possível combinar brincadeiras diferentes com os participantes. Por exemplo, dar uma característica opostas à personalidade da pessoa, dizendo que ela é fã de pagode quando só ouve rock.

No discurso, nunca critique nem exagere. Prefira uma fala sucinta e positiva, para evitar gafes e desavenças.

“Cuidado para não se alterar, ingerindo muita bebida. Não passar do ponto na comida, na vestimenta e nem no comportamento”, alerta Ramos.

Nunca revele algo sobre a pessoa que ela ainda não tenha contato aos demais, como dizer que sua amiga secreta está grávida se a novidade ainda é um segredo.

Mauren Luc/folhapress