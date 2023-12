Desfiles, música, teatro e dança marcaram o terceiro final de semana do Natal Iluminado em Campina Grande, levando alegria e espírito natalino às pessoas que estiveram presentes nas Estações distribuídas pela cidade. A programação cultural, promovida pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), englobou os mais diversos segmentos artísticos, atraindo vários tipos de público, que lotou, mais uma vez, os espaços do evento.

Iniciando na sexta-feira, 15, a Trupe Natalina encantou a população durante um desfile pelo largo do Açude Velho, juntamente com o Companhia de Projeções Folclóricas Raízes, e a Lira Musical, interagindo com o público e divertindo as pessoas que passeavam pelo Natal Iluminado.

Ao mesmo tempo, o encanto seguia no palco da Estação das Luzes, também no Açude Velho, onde turmas de Ballet, Danças Livres e da terceira idade do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR) apresentaram lindas coreografias.

Música, teatro e dança se fizeram presentes na noite com os alunos do Instituto Aprendendo Brincando – Escola IAB, que “reviveu” o nascimento do menino Jesus em canções e encenações natalinas. Ainda na música, os alunos da Escola Pequeno Gigante entoaram várias canções de Natal e religiosas, encantando as pessoas que prestigiaram os espetáculos.

As danças folclóricas também marcaram o palco da Estação das Luzes, onde o Grupo Raízes levou o “Bumba-Meu-Boi exaltando o amor do boizinho pela Estrela Dalva”. A apresentação animou o público presente, arrancando muitos aplausos e sorrisos.

Em seguida foi a vez do Grupo ‘Flor de Pytaia’, que veio do município do Congo, Cariri paraibano, mostrar a beleza da Dança de Salão, em várias coreografias.

Encerrando a noite, o Coral Adoração da ACEV, composto por 40 vozes, apresentou um musical de Natal com o tema “Aleluia”, sob a regência do professor Gideão Bezerra, onde várias canções religiosas foram executadas.

Integrante do Natal Iluminado, a Estação Reis Magos, localizada no Teatro Municipal Severino Cabral, foi palco, no sábado (16), para “Um Natal Inesquecível”, concerto protagonizado por um dos mais importantes equipamentos culturais da cidade, o Coro Municipal de Campina Grande, regido pelo músico e arte-educador, Einstein Felinto.

Com apresentação da coordenadora do Natal Iluminado, a professora Giseli Sampaio, o Coro subiu ao palco acompanhado do Coral Asas da Alva, da Igreja Batista, levando ao público presente muita emoção em um espetáculo de vozes ecoando grandes hinos religiosos.

Já na Estação Anjo da Anunciação, no Parque da Criança, a música ficou por conta do Trio Mel com Cana, com muito forró tradicional, animando as pessoas que frequentam a área gourmet.

Encerrando o final de semana, no domingo, 17, a Trupe Natalina, ao som da Lira Musical, encantou, novamente, o público que esteve presente no largo do Açude Velho, e, desta vez, com a presença do Papai Noel, que divertiu e fascinou não só as crianças, mas, também, adultos e idosos que passeavam pelo Natal Iluminado.

O desfile seguiu pelos corredores de luzes, chegando ao palco da Estação das Luzes, onde a Trupe subiu e interagiu com todos que assistiam as apresentações culturais.

Simultâneamente com o desfile, o palco recebeu a apresentação do Coral Instituto do Cegos, denominado de “Raios de Luz”, onde músicas populares, clássicas e sacrossantas foram cantadas.

Na dança, turmas de Ballet do Centro Cultural Lourdes Ramalho subiram ao palco, com várias coreografias, além do Ballet ‘Casinha Feliz’ da cidade de Fagundes, e do pastoril do Projeto Imagine.

Folguedos e bailados do ciclo natalino também marcaram presença na Estação das Luzes com o grupo pioneiro Tropeiros da Borborema, que mostrou o melhor da nossa cultura popular com o “Menino da Estrela”.

Continuando com as atrações, o Coral Ana Nery trouxe ao palco músicas e encenações em uma apresentação natalina e, por fim, a noite foi encerrada com o DJ Kaio Henrry, que animou o público com o ‘Lab Music’, tocando várias músicas de sucesso.

Na Estação Anjo da Anunciação, no Parque da Criança, ficou por conta da cantora Jéssica Neves, com músicas natalinas e da MPB.