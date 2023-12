Prefeito de João Pessoa destaca inovação e criatividade do Concerto de Natal

É Natal em João Pessoa. A certeza vem do sentimento de quem assistiu ao concerto promovido pela Prefeitura com a participação do cantor Daniel Boaventura, acompanhado pela Banda 5 de Agosto e da Companhia Municipal de Dança, na noite deste sábado (16), no Centro Cultural São Francisco.

O prefeito Cícero Lucena destacou a criatividade e inovação da Prefeitura, ao oferecer atrações de reconhecida qualidade, numa celebração especial do Natal, marcada pela emoção de todos os presentes.

“É João Pessoa, cada vez mais, incorporando o espírito natalino, que renova nossa fé, nossa esperança e nossa confiança em um futuro melhor. Nada melhor do que fazer isso também com arte, com cultura, a exemplo desse concerto de hoje à noite. Com inovação e criatividade para que a população de João Pessoa tenha mais oportunidade de conviver com algo que é tão importante na vida da gente como, principalmente, a fé e a arte”, afirmou o prefeito, que esteve acompanhado da primeira-dama Lauremília Lucena.

O repertório do concerto reuniu, de canções natalinas a clássicos da Música Popular Brasileira, interpretadas com elegância e a voz marcante de Daniel Boaventura. O cantor celebrou o momento, destacando que se apresentar em João Pessoa é especial, ainda mais em uma noite envolvida pelo espírito natalino e na companhia da Banda 5 de Agosto e Companhia Municipal de Dança – uma experiência nova para o artista.

“Em João Pessoa eu sou muito bem recebido, é um público que gosta de música, um público que aproveita, que curte música, e poder estar com a Banda 5 de Agosto, que inclusive está com memória nos 50 anos, é mais um pretexto, mais uma oportunidade. Obrigado por me receberem, por terem paciência comigo, e gosto tanto que vou estar aqui no Réveillon”, agradeceu o cantor.

O secretário executivo da Funjope, Marcus Alves, ressaltou que o concerto faz parte da programação da Prefeitura de João Pessoa para o Natal, iniciada no começo de dezembro e que vai se estender até o dia 28, com shows do Padre Nilson Nunes e o Padre Fábio de Melo, no Busto de Tamandaré. “Estamos ofertando à cidade de João Pessoa o melhor, com musicalidade, a beleza estética que nós temos produzido na cidade, agregando um valor ao nosso Natal”, destacou.

Meio século da Banda 5 de Agosto – A noite também foi marcada pela celebração dos 50 anos de uma das mais importantes e tradicionais atrações culturais de João Pessoa, que celebrou cinco décadas de dedicação a música. “Muito feliz de celebrar esse momento numa noite tão especial, com um concerto que vai ficar marcado na nossa história”, comemorou o maestro da Banda 5 de Agosto, Rogério Borges.

Entre os presentes, a sensação de uma noite inesquecível, emocionante e que traduz o significado do Natal. Angélica Soares reuniu a família para assistir ao concerto. “É tudo que a gente precisa para curtir com a família, nesse clima natalino, com um show lindo. Valeu a pena ter vindo. Natal é isso – é celebração da família, de vida e em paz”, afirmou.