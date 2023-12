Canais abertos; saiba o que assistir na TV neste domingo

CULTURA

07:30: Saúde Brasil

08:00: Santuário Nacional de Aparecida

09:00: Balaio

10:00: Agrocultura

10:30: Asas e Histórias

10:35: Miados e Latidos

10:45: Corações e Mentes – Escolas que Transformam

11:15: Boas Práticas Escolares

12:15: Pequenas Aventureiras

12:25: Sonhar, Planejar e Alcançar – Fortalecimento Financeiro para Famílias

12:45: Oficinas Criativas com Abby e Come-Come

13:00: O Show da Luna!

13:15: Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt

15:30: Hiperconectado

16:00: Sonhar, Planejar e Alcançar – Fortalecimento Financeiro para Famílias

16:20: Oficinas Criativas com Abby e Come-Come

16:30: Musical Rá Tim Bum – Vai Ter Show do Badulaque

17:00: Um Ano Selvagem na África

18:00: Repórter Eco

18:30: Matéria de Capa

19:00: Café Filosófico

20:00: Brasil Jazz Sinfônica

21:00: Persona em Foco

22:00: Merlí

23:00: O Outro Lado da Esperança

00:45: Futurando

01:15: Camarote.21

01:45: Territórios Culturais

02:00: Figuras da Dança

02:30: Mosaicos

03:30: Ensaio

04:30: Vida Banida

05:30: História da Arte no Brasil

SBT

07:30: SBT Sports

09:00: Notícias Impressionantes

11:00: Sorteio da Tele Sena

11:15: Domingo Legal

15:15: Eliana

19:15: Roda a Roda Jequiti

20:00: Programa Sílvio Santos com Patrícia Abravanel

00:00: Brooklyn Nine-Nine – Lei & Desordem

01:00: SBT News na TV

GLOBO

07:15: Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:00: Globo Rural

09:15: AutoEsporte

09:45: Esporte Espetacular

12:30: Capitã Marvel

14:20: Pipoca da Ivete

15:40: Arranha-Céu – Coragem sem Limite

17:00: Domingão com Huck

20:30: Fantástico

23:35: Vai que Cola

00:25: O Predador

02:10: Planeta dos Macacos

04:00: Hora 1

RECORD

07:00: Santo Culto em Seu Lar

08:30: Programação IURD

09:00: Desenhos Bíblicos

10:30: Pica-Pau

11:00: Pica-Pau

12:15: Todo Mundo Odeia o Chris

13:45: Os Smurfs

15:30: Hora do Faro

19:45: Domingo Espetacular

23:00: A Fazenda

23:45: Câmera Record

00:30: Chicago Fire – Heróis Contra o Fogo

01:15: Prosperidade com Deus

02:10: Prosperidade com Deus

02:45: Saindo da Crise

03:30: Corrente dos 70

04:00: Prosperidade com Deus

05:00: Balanço Geral Manhã

REDE TV!

05:00: Ultrafarma

08:30: Mundo Empresarial

09:00: São Paulo Dá Sorte

10:00: Igreja Universal do Reino de Deus

11:45: Educação na TV – Apeoesp

11:55: A Hora e a Vez da Pequena Empresa

12:10: A Hora do Zap

12:15: Igreja Maranata

12:45: A Hora do Zap

13:00: Inovamed – De Bem com a Saúde

14:00: Ultrafarma

15:00: Miami Dolphins x New York Jets

18:00: Etapa de Interlagos

19:05: João Kléber Show

23:30: Mega Senha

00:40: A Hora do Zap

01:40: Vou te Contar

02:40: A Hora do Zap

03:00: Igreja da Graça no Seu Lar

05:00: Igreja Internacional da Graça de Deus

BAND

07:15: O Diário de Mika

08:00: Hipercap

09:00: Hipercap

10:00: Band Esporte

10:30: Viva Sorte

11:30: Show do Esporte

12:00: Brasil x Costa Rica

13:30: Show do Esporte

14:15: Etapa de Interlagos

16:00: Alma Selvagem

18:00: Burlesque

20:00: Perrengue na Band

22:00: Apito Final

23:30: Canal Livre

00:30: Linha de Combate

02:30: Fim da Linha

* folhapress